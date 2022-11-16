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Совфед повысил планку отсечения акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 16.11.2022
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Совфед повысил планку отсечения акциза на жидкую сталь
Совфед повысил планку отсечения акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 16.11.2022
Совфед повысил планку отсечения акциза на жидкую сталь
Сенаторы на заседании в среду одобрили бюджетообразующий закон, который, в частности, устанавливает планку отсечения акциза на жидкую сталь в 30 тысяч рублей... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:10
2022-11-16T14:10
экономика
алексей сазанов
денис мантуров
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили бюджетообразующий закон, который, в частности, устанавливает планку отсечения акциза на жидкую сталь в 30 тысяч рублей вместо 300 долларов за тонну.Это должно нивелировать влияние ухудшения макроэкономической ситуации на металлургическую отрасль РФ.Документ предусматривает корректировку, причем задним числом – с 1 августа 2022 года, предельного значения экспортной цены на слябы (стальные заготовки), при котором ставка акциза на жидкую сталь обнуляется. Цена отсечения устанавливается в 30 тысяч рублей за тонну вместо 300 долларов.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.Эта корректировка обусловлена необходимостью нивелирования влияния ухудшения макроэкономической ситуации на металлургическую отрасль. Она позволит компаниям применять нулевую ставку акциза на жидкую сталь при отрицательной рентабельности, сохранив возможность обеспечения поступлений в федеральный бюджет при благоприятной ценовой конъюнктуре на металлопродукцию.Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, введен в РФ с 2022 года. В начале лета стало известно, что Минпромторг и Минфин рассматривают возможность его отмены. Несколько позже, в конце июня, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что отмена акциза на жидкую сталь в РФ невозможна, но Минфин готов обсуждать уточнение к формуле осенью.В середине июля Минпромторг сообщал, что расширит список предприятий, освобожденных от акциза на жидкую сталь. А в начале августа вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой этот акциз скорректировать.
https://ria.ru/20220801/metallurgiya-1806419323.html
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экономика, алексей сазанов, денис мантуров, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф
Экономика, Алексей Сазанов, Денис Мантуров, Владимир Путин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ
14:10 16.11.2022
 
Совфед повысил планку отсечения акциза на жидкую сталь

Совфед повысил планку отсечения акциза на жидкую сталь до 30 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости / Александр АстафьевЦех металлургического завода "Тула-Сталь"
Цех металлургического завода Тула-Сталь - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Цех металлургического завода "Тула-Сталь". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили бюджетообразующий закон, который, в частности, устанавливает планку отсечения акциза на жидкую сталь в 30 тысяч рублей вместо 300 долларов за тонну.
Это должно нивелировать влияние ухудшения макроэкономической ситуации на металлургическую отрасль РФ.
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 14:04
Мантуров заявил о росте экспорта металлургической продукции в Китай
Документ предусматривает корректировку, причем задним числом – с 1 августа 2022 года, предельного значения экспортной цены на слябы (стальные заготовки), при котором ставка акциза на жидкую сталь обнуляется. Цена отсечения устанавливается в 30 тысяч рублей за тонну вместо 300 долларов.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.
Эта корректировка обусловлена необходимостью нивелирования влияния ухудшения макроэкономической ситуации на металлургическую отрасль. Она позволит компаниям применять нулевую ставку акциза на жидкую сталь при отрицательной рентабельности, сохранив возможность обеспечения поступлений в федеральный бюджет при благоприятной ценовой конъюнктуре на металлопродукцию.
Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, введен в РФ с 2022 года. В начале лета стало известно, что Минпромторг и Минфин рассматривают возможность его отмены. Несколько позже, в конце июня, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что отмена акциза на жидкую сталь в РФ невозможна, но Минфин готов обсуждать уточнение к формуле осенью.
В середине июля Минпромторг сообщал, что расширит список предприятий, освобожденных от акциза на жидкую сталь. А в начале августа вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой этот акциз скорректировать.
Рабочий в литейном цехе завода - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 13:24
Министр экономики Украины предложила заменить Россию на рынке металлургии
 
ЭкономикаАлексей СазановДенис МантуровВладимир ПутинРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Совет Федерации РФ
 
 
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