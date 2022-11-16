https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1832078134.html

Спецоперация, 16 ноября: Россия ждет от Польши прекращения спекуляций

Спецоперация, 16 ноября: Россия ждет от Польши прекращения спекуляций - РИА Новости, 16.11.2022

Спецоперация, 16 ноября: Россия ждет от Польши прекращения спекуляций

Россия ждет от Варшавы прекращения всех антироссийских спекуляций из-за инцидента с падением ракет и призывает Польшу не ввязываться в грязные провокации,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T22:32

2022-11-16T22:32

2022-11-16T22:32

специальная военная операция на украине

в мире

инцидент с падением ракет в польше

вооруженные силы рф

россия

украина

луганская народная республика

анджей дуда

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия ждет от Варшавы прекращения всех антироссийских спекуляций из-за инцидента с падением ракет и призывает Польшу не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные.В МИД РФ также заявили, что беспристрастное расследование "ракетного инцидента" и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию.Падение ракет в ПольшеПольские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что ракета была российского производства. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам созванного на следующий день заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше заявил, что страны альянса не собираются задействовать 4 статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше. Он также признал, что предварительные данные подтверждают, что в Польшу упали ракеты украинских систем ПВО. Столтенберг добавил, что НАТО не видит признаков того, что Россия готовит нападение на альянс.В свою очередь, Киев заявил, что хочет совместного расследования инцидента в Польше и требует доступа к месту падения ракеты. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США намерены в координации с союзниками и партнерами продолжать выяснять обстоятельства инцидента с падением ракет в Польше.Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в среду заявила, что США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования на этот счет.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Владимир Путин не общался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после ракетного инцидента в Польше. Песков также отметил, что в Кремле хотели бы такой же эмоциональной реакции на теракты на "Северных потоках", как и на падение ракет в Польше.В МИД России в среду был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в РФ Яцек Щлядевский в связи с неприемлемым нагнетанием в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением двух ракет, повлекшим за собой гибель людей.В МИД РФ сообщили, что беспристрастное расследование ракетного инцидента в Польше и обнародование его результатов разоблачат провокацию. Также ведомство сообщило, что Россия призывает Польшу не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные. Отмечается, что Москва ждет от Варшавы прекращения всех антироссийских спекуляций из-за инцидента с падением ракет.Зерновая сделкаЗерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что напряженная работа по вопросам зерновой сделки продолжается, проводятся достаточно конструктивные контакты с ООН.Президент Франции Эммануэль Макрон в среду заявил, что коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу был создан, и что поставки должны начаться в ближайшее время.Постпредство России ООН в среду сообщило РИА Новости, что возобновление экспорта аммиака из РФ через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки, однако окончательного решения пока нет.Ход спецоперацииВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщили в среду в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в министерстве, российские вооруженные силы пресекли атаку украинских войск на южно-донецком направлении и отбросили противника на исходные позиции. Как уточнили в ведомстве, при этом российские войска уничтожили более 65 военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.Отмечается, что ВС РФ в минувшие сутки отбили попытки украинских контратак в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка ДНР, уничтожено более 160 украинских военных, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.Также оперативно-тактическая авиация ВКС России в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Кроме того, российские войска в районе населенного пункта Мыловое Херсонской области уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация", а в районе населенного пункта Артемовка ЛНР уничтожили украинскую боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Отмечается, что потери войск Украины в результате действий ВС РФ за сутки составили в ЛНР и Харьковской области около 180 военных. Также, по данным Минобороны, уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.Также на краснолиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп Украины атаковать в направлении Коломыйчиков (ЛНР). В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.

https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1832062212.html

https://ria.ru/20221116/reaktsiya-1831910215.html

https://ria.ru/20221116/rakety-1831987996.html

https://ria.ru/20221116/siluanov-1831944127.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, инцидент с падением ракет в польше, вооруженные силы рф, россия, украина, луганская народная республика, анджей дуда, йенс столтенберг, нато, сша, владимир зеленский, польша