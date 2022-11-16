https://ria.ru/20221116/somali-1831896207.html

Россия поддерживает усилия властей Сомали по установлению мира в стране

Россия поддерживает усилия властей Сомали по установлению мира в стране - РИА Новости, 16.11.2022

Россия поддерживает усилия властей Сомали по установлению мира в стране

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:49

2022-11-16T12:49

2022-11-16T13:50

михаил богданов

россия

сомали

оон

аль-каида

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Сомали в РФ Хасана Абди Дауда по его просьбе, с российской стороны была подтверждена поддержка усилиям сомалийского руководства по установлению гражданского мира в стране, сообщил МИД РФ."Были обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего укрепления российско-сомалийских связей в различных областях. При этом был подтвержден настрой Москвы и Могадишо на расширение взаимодействия в ООН и других международных организациях", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Кроме того, Дауд в развернутой форме информировал о развитии внутриполитической и социально-экономической обстановки в Сомали в постэлекторальный период, шагах нового кабинета министров с целью нормализации гуманитарной ситуации в стране и обеспечения внутренней безопасности."С российской стороны была подтверждена принципиальная поддержка усилиям сомалийского руководства по установлению прочного гражданского мира в стране", - сообщили в министерстве.Ранее агентство SONNA со ссылкой на заявление министерства информации страны сообщило, что вооруженные силы Сомали ликвидировали на этой неделе около 200 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221108/finlyandiya-1829870852.html

https://ria.ru/20221116/afganistan-1831859714.html

россия

сомали

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил богданов, россия, сомали, оон, аль-каида, ближний восток