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Россия поддерживает усилия властей Сомали по установлению мира в стране - РИА Новости, 16.11.2022
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Россия поддерживает усилия властей Сомали по установлению мира в стране
Россия поддерживает усилия властей Сомали по установлению мира в стране - РИА Новости, 16.11.2022
Россия поддерживает усилия властей Сомали по установлению мира в стране
Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:49
2022-11-16T13:50
михаил богданов
россия
сомали
оон
аль-каида
ближний восток
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Сомали в РФ Хасана Абди Дауда по его просьбе, с российской стороны была подтверждена поддержка усилиям сомалийского руководства по установлению гражданского мира в стране, сообщил МИД РФ."Были обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего укрепления российско-сомалийских связей в различных областях. При этом был подтвержден настрой Москвы и Могадишо на расширение взаимодействия в ООН и других международных организациях", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Кроме того, Дауд в развернутой форме информировал о развитии внутриполитической и социально-экономической обстановки в Сомали в постэлекторальный период, шагах нового кабинета министров с целью нормализации гуманитарной ситуации в стране и обеспечения внутренней безопасности."С российской стороны была подтверждена принципиальная поддержка усилиям сомалийского руководства по установлению прочного гражданского мира в стране", - сообщили в министерстве.Ранее агентство SONNA со ссылкой на заявление министерства информации страны сообщило, что вооруженные силы Сомали ликвидировали на этой неделе около 200 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221108/finlyandiya-1829870852.html
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михаил богданов, россия, сомали, оон, аль-каида, ближний восток
Михаил Богданов, Россия, Сомали, ООН, Аль-Каида, Ближний Восток
12:49 16.11.2022 (обновлено: 13:50 16.11.2022)
 
Россия поддерживает усилия властей Сомали по установлению мира в стране

МИД: Россия поддерживает усилия властей Сомали по установлению мира в стране

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Сомали в РФ Хасана Абди Дауда по его просьбе, с российской стороны была подтверждена поддержка усилиям сомалийского руководства по установлению гражданского мира в стране, сообщил МИД РФ.
"Были обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего укрепления российско-сомалийских связей в различных областях. При этом был подтвержден настрой Москвы и Могадишо на расширение взаимодействия в ООН и других международных организациях", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
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Кроме того, Дауд в развернутой форме информировал о развитии внутриполитической и социально-экономической обстановки в Сомали в постэлекторальный период, шагах нового кабинета министров с целью нормализации гуманитарной ситуации в стране и обеспечения внутренней безопасности.
"С российской стороны была подтверждена принципиальная поддержка усилиям сомалийского руководства по установлению прочного гражданского мира в стране", - сообщили в министерстве.
Ранее агентство SONNA со ссылкой на заявление министерства информации страны сообщило, что вооруженные силы Сомали ликвидировали на этой неделе около 200 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Михаил БогдановРоссияСомалиООНАль-КаидаБлижний Восток
 
 
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