https://ria.ru/20221116/senatory-1831962502.html
В Совфеде ждут сенаторов от Запорожской области, заявила Матвиенко
В Совфеде ждут сенаторов от Запорожской области, заявила Матвиенко - РИА Новости, 16.11.2022
В Совфеде ждут сенаторов от Запорожской области, заявила Матвиенко
В Совете Федерации с нетерпением ждут назначения сенаторов от исполнительной и законодательной ветвей власти Запорожской области, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:48
2022-11-16T15:48
2022-11-16T15:48
политика
валентина матвиенко
евгений балицкий
запорожская область
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации с нетерпением ждут назначения сенаторов от исполнительной и законодательной ветвей власти Запорожской области, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с врио губернатора Евгением Балицким."Совет Федерации как палата регионов уделяет большое внимание развитию субъектов федерации и их поддержке. Мы с нетерпением ждём сенаторов от временно исполняющего обязанности главы региона и, после выборов, которые пройдут в сентябре следующего года, и сенатора от регионального парламента", - сказала она.Спикер отметила, что предстоит очень серьёзная работа по интеграции Запорожской области в правовое пространство России - как социальной, так и правовой и экономической. Необходимо будет выстроить законодательство в соответствии с российским, при этом на регионе уже лежит огромная нагрузка по восстановлению территории, сказала Матвиенко."Мы все понимаем свою ответственность в этом деле: когда мы рассматривали проект бюджета на нулевой стадии, было важно, чтобы в бюджете были учтены все расходы на новые территории, чтобы граждане Запорожской области, в том числе, имели такие же равные права, как и жители любого другого субъекта РФ - это и зарплаты, и пенсионное обеспечение, и социальные выплаты, это содержание учреждений здравоохранения и образования", - отметила она.Спикер привела поговорку "Глаза боятся, а руки делают" и заверила главу Запорожской области в том, что все это будет обеспечено, в том числе, при поддержке Совета Федерации."Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы рядом, и любые вопросы которые будут возникать (будут решены), любая поддержка (будет оказана). Мы сейчас все в единой команде, и все очень заинтересованы, чтобы вы как можно быстрее вернулись к мирной жизни", - отметила Матвиенко.
https://ria.ru/20221116/nastuplenie-1831796628.html
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политика, валентина матвиенко, евгений балицкий, запорожская область, россия, совет федерации рф
Политика, Валентина Матвиенко, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Совет Федерации РФ
В Совфеде ждут сенаторов от Запорожской области, заявила Матвиенко
Матвиенко: в Совфеде ждут с нетерпением сенаторов от Запорожской области
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
В Совете Федерации
с нетерпением ждут назначения сенаторов от исполнительной и законодательной ветвей власти Запорожской области, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с врио губернатора Евгением Балицким
.
"Совет Федерации как палата регионов уделяет большое внимание развитию субъектов федерации и их поддержке. Мы с нетерпением ждём сенаторов от временно исполняющего обязанности главы региона и, после выборов, которые пройдут в сентябре следующего года, и сенатора от регионального парламента", - сказала она.
Спикер отметила, что предстоит очень серьёзная работа по интеграции Запорожской области в правовое пространство России
- как социальной, так и правовой и экономической. Необходимо будет выстроить законодательство в соответствии с российским, при этом на регионе уже лежит огромная нагрузка по восстановлению территории, сказала Матвиенко.
"Мы все понимаем свою ответственность в этом деле: когда мы рассматривали проект бюджета на нулевой стадии, было важно, чтобы в бюджете были учтены все расходы на новые территории, чтобы граждане Запорожской области, в том числе, имели такие же равные права, как и жители любого другого субъекта РФ - это и зарплаты, и пенсионное обеспечение, и социальные выплаты, это содержание учреждений здравоохранения и образования", - отметила она.
Спикер привела поговорку "Глаза боятся, а руки делают" и заверила главу Запорожской области в том, что все это будет обеспечено, в том числе, при поддержке Совета Федерации.
"Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы рядом, и любые вопросы которые будут возникать (будут решены), любая поддержка (будет оказана). Мы сейчас все в единой команде, и все очень заинтересованы, чтобы вы как можно быстрее вернулись к мирной жизни", - отметила Матвиенко.