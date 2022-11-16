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СМИ: в Чехии приняли резолюцию о "террористическом режиме" в России

СМИ: в Чехии приняли резолюцию о "террористическом режиме" в России - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ: в Чехии приняли резолюцию о "террористическом режиме" в России

Палата депутатов чешского парламента приняла вечером во вторник резолюцию о "террористическом режиме" в России, сообщило Чешское ТВ. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T01:20

2022-11-16T01:20

2022-11-16T01:21

сергей цеков

олег морозов

россия

украина

эстония

парламентская ассамблея совета европы

госдума рф

парламент чехии

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ПРАГА, 16 ноя – РИА Новости. Палата депутатов чешского парламента приняла вечером во вторник резолюцию о "террористическом режиме" в России, сообщило Чешское ТВ."В соответствии с резолюцией ПАСЕ Палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим", - цитирует телеканал документ, за который проголосовали 129 из 159 присутствовавших депутатов.Добавляется, что против были все 14 представителей движения "Свобода и прямая демократия", а также некоторые депутаты из других фракций.В резолюции осуждаются российские "атаки на гражданское население Украины" и на объекты энергетической инфраструктуры, а также референдумы о присоединении к РФ четырех регионов.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ранее единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму". В итоговом тексте резолюции предлагается "признать российские политические партии, которые прежде голосовали за нелегальные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран, организациями, способствующими терроризму".Отдельно такую резолюцию уже приняли парламенты Эстонии и Польши. Депутат парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба заявлял, что Кишинев должен последовать примеру других стран.После этого в МИД РФ заявили, что ПАСЕ придерживается крайне агрессивной линии по отношению к России. В министерстве отметили, что это лишь подтверждает правильность принятого Россией в марте 2022 года решения покинуть утративший объективность Совет Европы.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ПАСЕ утратила остатки логики. Сенатор Сергей Цеков заявил, что резолюция не имеет юридической силы, это просто "сотрясание воздуха". По словам депутата ГД Олега Морозова, прислушиваться к решениям ПАСЕ – все равно что рассматривать "чучело дипломатии" в музее. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал антироссийскую резолюцию ПАСЕ мусорным решением.

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/chekhiya-1823490292.html

https://ria.ru/20220919/chekhiya-1817748219.html

россия

украина

эстония

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сергей цеков, олег морозов, россия, украина, эстония, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, парламент чехии