https://ria.ru/20221116/reznikov-1831903643.html
Трек продюсера из России стал номинантом "Грэмми"
Трек продюсера из России стал номинантом "Грэмми" - РИА Новости, 16.11.2022
Трек продюсера из России стал номинантом "Грэмми"
Композиция I’m Good (Blue) Дэвида Гетта и Биби Рекса стала номинантом "Грэмми" в номинации "Лучшая электронная/танцевальная запись", сообщил официальный сайт... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:34
2022-11-16T13:34
2022-11-16T13:50
шоубиз
музыка
грэмми
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831902227_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_47e3548ce10ad3badbf635c260c44647.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Композиция I’m Good (Blue) Дэвида Гетта и Биби Рекса стала номинантом "Грэмми" в номинации "Лучшая электронная/танцевальная запись", сообщил официальный сайт премии. Сопродюсером трека стал выходец из России Тимофей Резников. Основой композиции стал сэмпл из хита Eiffel 65 Blue (Da Ba Dee). Исполнители записали трек несколько лет назад, но выпустили недавно. Он сразу получил популярность в Сети. Также он поделился информацией о композиции в интервью Sound on Sound Magazine. По словам музыканта, его работы популярны из-за своей простоты. Тимофей Резников – популярный продюсер и композитор. Он начинал свою карьеру в России, работал аранжировщиком на радио. Затем получил музыкальное образование в Бельгии, где изучал фортепиано и электроакустическую музыку. Долгие годы автор работал не по специальности. Он обрел известность после того, как выложил свои первые треки на YouTube. Продюсер работал с известным бельгийским диджейским дуэтом артистов Dimitri Vegas и Like Mike и музыкантом DJ Regi. Также Резников был сопродюсером хита Гетты Stay 2019 года. 65-я церемония вручения музыкальной премии состоится 5 февраля. "Грэмми" вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса.Ранее британская группа Blur сообщила о воссоединении летом 2023 года. Коллектив запланировал концерт в честь своего 35-летия.
https://ria.ru/20221112/doredos-1830030055.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831902227_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_469f97d59bfbb0de283879107ef69da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, грэмми, новости культуры
Шоубиз, Музыка, Грэмми, Новости культуры
13:34 16.11.2022 (обновлено: 13:50 16.11.2022)
Трек продюсера из России стал номинантом "Грэмми"
Трек продюсера из России Тимофея Резникова стал номинантом "Грэмми"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Композиция I’m Good (Blue) Дэвида Гетта и Биби Рекса стала номинантом "Грэмми" в номинации "Лучшая электронная/танцевальная запись", сообщил
официальный сайт премии. Сопродюсером трека стал выходец из России Тимофей Резников.
Основой композиции стал сэмпл из хита Eiffel 65 Blue (Da Ba Dee). Исполнители записали трек несколько лет назад, но выпустили недавно. Он сразу получил популярность в Сети.
"Горд быть частью этой работы", – отреагировал Резников в своей соцсети.
Также он поделился
информацией о композиции в интервью Sound on Sound Magazine. По словам музыканта, его работы популярны из-за своей простоты.
"Мои микш-сессии, как правило, очень просты. Я не беру какой-либо звук, чтобы затем его изменить. Я не тороплюсь с поиском правильного звука. Когда я включаю его в микширование, ему нужен только один эквалайзер, и он звучит хорошо", – сообщил музыкант.
Тимофей Резников – популярный продюсер и композитор. Он начинал свою карьеру в России, работал аранжировщиком на радио.
Затем получил музыкальное образование в Бельгии, где изучал фортепиано и электроакустическую музыку.
Долгие годы автор работал не по специальности. Он обрел известность после того, как выложил свои первые треки на YouTube.
Продюсер работал с известным бельгийским диджейским дуэтом артистов Dimitri Vegas и Like Mike и музыкантом DJ Regi. Также Резников был сопродюсером хита Гетты Stay 2019 года.
65-я церемония вручения музыкальной премии состоится 5 февраля. "Грэмми" вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса.
Ранее британская группа Blur сообщила
о воссоединении летом 2023 года. Коллектив запланировал концерт в честь своего 35-летия.