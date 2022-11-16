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Из Владивостока запустят рейс в Паттайю - РИА Новости, 16.11.2022
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Туризм
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Из Владивостока запустят рейс в Паттайю
Из Владивостока запустят рейс в Паттайю - РИА Новости, 16.11.2022
Из Владивостока запустят рейс в Паттайю
Прямые рейсы из Приморья на тайский курорт Паттайя запустят с 28 ноября, сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:14
2022-11-16T19:14
туризм
владивосток
паттайя
таиланд
azur air
новости - туризм
авиарейсы
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Прямые рейсы из Приморья на тайский курорт Паттайя запустят с 28 ноября, сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока."В расписании воздушной гавани появится новый регулярный рейс на восточное побережье Таиланда — Паттайю. Полеты по данному направлению будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам", — говорится в релизе.В пресс-службе уточнили, что вылет из Владивостока назначен на 4.00 местного времени (21.00 предыдущего дня мск). Пассажиры проведут в полете семь часов. Выполнять перевозки будет Azur Air.С 1 октября Таиланд отменил все ковидные ограничения для туристов. Для въезда в страну больше не требуются ни сертификаты о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста.Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" рассказали о планах запустить в конце ноября рейсы в Бангкок и на Пхукет из Владивостока.
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владивосток, паттайя, таиланд, azur air, новости - туризм, авиарейсы, туризм, туристы
Туризм, Владивосток, Паттайя, Таиланд, Azur Air, Новости - Туризм, авиарейсы, Туризм, туристы
19:14 16.11.2022
 
Из Владивостока запустят рейс в Паттайю

Авиарейс в Паттайю из Владивостока запустят 28 ноября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании в небе над островом Крит
Самолет авиакомпании в небе над островом Крит - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Прямые рейсы из Приморья на тайский курорт Паттайя запустят с 28 ноября, сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока.
"В расписании воздушной гавани появится новый регулярный рейс на восточное побережье Таиланда — Паттайю. Полеты по данному направлению будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам", — говорится в релизе.
В пресс-службе уточнили, что вылет из Владивостока назначен на 4.00 местного времени (21.00 предыдущего дня мск). Пассажиры проведут в полете семь часов. Выполнять перевозки будет Azur Air.
С 1 октября Таиланд отменил все ковидные ограничения для туристов. Для въезда в страну больше не требуются ни сертификаты о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста.
Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" рассказали о планах запустить в конце ноября рейсы в Бангкок и на Пхукет из Владивостока.
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ТуризмВладивостокПаттайяТаиландAzur AirНовости - ТуризмавиарейсыТуризмтуристы
 
 
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