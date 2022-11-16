https://ria.ru/20221116/reys-1831842186.html

Из Владивостока запустят рейс в Паттайю

Из Владивостока запустят рейс в Паттайю - РИА Новости, 16.11.2022

Из Владивостока запустят рейс в Паттайю

Прямые рейсы из Приморья на тайский курорт Паттайя запустят с 28 ноября, сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:14

2022-11-16T19:14

2022-11-16T19:14

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Прямые рейсы из Приморья на тайский курорт Паттайя запустят с 28 ноября, сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока."В расписании воздушной гавани появится новый регулярный рейс на восточное побережье Таиланда — Паттайю. Полеты по данному направлению будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам", — говорится в релизе.В пресс-службе уточнили, что вылет из Владивостока назначен на 4.00 местного времени (21.00 предыдущего дня мск). Пассажиры проведут в полете семь часов. Выполнять перевозки будет Azur Air.С 1 октября Таиланд отменил все ковидные ограничения для туристов. Для въезда в страну больше не требуются ни сертификаты о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста.Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" рассказали о планах запустить в конце ноября рейсы в Бангкок и на Пхукет из Владивостока.

https://ria.ru/20221116/myanma-1831442503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

владивосток, паттайя, таиланд, azur air, новости - туризм, авиарейсы, туризм, туристы