https://ria.ru/20221116/razgovor-1831993257.html

Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ - РИА Новости, 16.11.2022

Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита G20 обвинил его в том, что содержание их... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:54

2022-11-16T16:54

2022-11-16T18:46

в мире

си цзиньпин

джастин трюдо

китай

канада

бали

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита G20 обвинил его в том, что содержание их конфиденциальной беседы "просочилось в СМИ".Накануне лидеры двух государств провели короткую неофициальную встречу. Канадский лидер, в частности, выразил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в выборы в его стране. При этом отмечается, что Китай не опубликовал отчет о встрече и она не упоминалась в государственных СМИ. На следующий день председатель КНР, оказавшись лицом к лицу с Трюдо, лично раскритиковал его. Видео с напряженным диалогом лидеров двух стран выложили в Сеть корреспонденты канадского пула.Китайский лидер также отметил, что переговоры должны быть искренними, "иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться". После этих слов Си Цзиньпин попытался отойти в сторону, однако Трюдо остановил его и сказал, что "в Канаде верят в открытый и честный диалог". Он подчеркнул, что Оттава и Пекин продолжат конструктивное взаимодействие. При этом канадский премьер добавил, что в отношениях между странами будут и разногласия по некоторым вопросам. Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал для "сначала создать условия", пожал Трюдо руку и удалился.По мнению Globe and Mail, председатель КНР знал, что его снимают во время выговора Трюдо, во всяком случае, выходя из комнаты, он прошел мимо камеры.Саммит стран G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.

https://ria.ru/20221116/vostok-1831784665.html

китай

канада

бали

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, си цзиньпин, джастин трюдо, китай, канада, бали, большая двадцатка, саммит g20, индонезия