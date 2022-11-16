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Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
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Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита G20 обвинил его в том, что содержание их... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:54
2022-11-16T18:46
в мире
си цзиньпин
джастин трюдо
китай
канада
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита G20 обвинил его в том, что содержание их конфиденциальной беседы "просочилось в СМИ".Накануне лидеры двух государств провели короткую неофициальную встречу. Канадский лидер, в частности, выразил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в выборы в его стране. При этом отмечается, что Китай не опубликовал отчет о встрече и она не упоминалась в государственных СМИ. На следующий день председатель КНР, оказавшись лицом к лицу с Трюдо, лично раскритиковал его. Видео с напряженным диалогом лидеров двух стран выложили в Сеть корреспонденты канадского пула.Китайский лидер также отметил, что переговоры должны быть искренними, "иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться". После этих слов Си Цзиньпин попытался отойти в сторону, однако Трюдо остановил его и сказал, что "в Канаде верят в открытый и честный диалог". Он подчеркнул, что Оттава и Пекин продолжат конструктивное взаимодействие. При этом канадский премьер добавил, что в отношениях между странами будут и разногласия по некоторым вопросам. Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал для "сначала создать условия", пожал Трюдо руку и удалился.По мнению Globe and Mail, председатель КНР знал, что его снимают во время выговора Трюдо, во всяком случае, выходя из комнаты, он прошел мимо камеры.Саммит стран G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.
https://ria.ru/20221116/vostok-1831784665.html
китай
канада
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в мире, си цзиньпин, джастин трюдо, китай, канада, бали, большая двадцатка, саммит g20, индонезия
В мире, Си Цзиньпин, Джастин Трюдо, Китай, Канада, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Индонезия
16:54 16.11.2022 (обновлено: 18:46 16.11.2022)
 
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо после публикации содержания их разговора канадскими СМИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита G20 обвинил его в том, что содержание их конфиденциальной беседы "просочилось в СМИ".
Накануне лидеры двух государств провели короткую неофициальную встречу. Канадский лидер, в частности, выразил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в выборы в его стране. При этом отмечается, что Китай не опубликовал отчет о встрече и она не упоминалась в государственных СМИ.
На следующий день председатель КНР, оказавшись лицом к лицу с Трюдо, лично раскритиковал его. Видео с напряженным диалогом лидеров двух стран выложили в Сеть корреспонденты канадского пула.
"Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор", — сказал Си Цзиньпин.
Китайский лидер также отметил, что переговоры должны быть искренними, "иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться". После этих слов Си Цзиньпин попытался отойти в сторону, однако Трюдо остановил его и сказал, что "в Канаде верят в открытый и честный диалог". Он подчеркнул, что Оттава и Пекин продолжат конструктивное взаимодействие. При этом канадский премьер добавил, что в отношениях между странами будут и разногласия по некоторым вопросам. Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал для "сначала создать условия", пожал Трюдо руку и удалился.
По мнению Globe and Mail, председатель КНР знал, что его снимают во время выговора Трюдо, во всяком случае, выходя из комнаты, он прошел мимо камеры.
Саммит стран G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:00
Запад получил нагоняй от Востока
 
В миреСи ЦзиньпинДжастин ТрюдоКитайКанадаБалиБольшая двадцаткаСаммит G20Индонезия
 
 
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