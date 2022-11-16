https://ria.ru/20221116/rakety-1831931638.html

Сенатор призвал Польшу и НАТО извиниться за истерику с ракетами

Сенатор призвал Польшу и НАТО извиниться за истерику с ракетами - РИА Новости, 16.11.2022

Сенатор призвал Польшу и НАТО извиниться за истерику с ракетами

Польша и НАТО должны были бы извиниться за шумную антироссийскую истерику вокруг упавших на Польшу ракет, но ждать от них этого бессмысленно, заявил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:21

2022-11-16T14:21

2022-11-16T14:21

в мире

григорий карасин

россия

совет федерации рф

польша

нато

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Польша и НАТО должны были бы извиниться за шумную антироссийскую истерику вокруг упавших на Польшу ракет, но ждать от них этого бессмысленно, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."В приличном обществе было бы обязательным извиниться за шумную антироссийскую истерику. Но от поляков и НАТО ждать этого бессмысленно. Про киевских властителей вообще умолчим", - написал он в своём Telegram-канале. При этом, по словам сенатора, Россия "сам эпизод запомнит и будет к нему возвращаться".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221116/voyna-1831838996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, григорий карасин, россия, совет федерации рф, польша, нато, инцидент с падением ракет в польше