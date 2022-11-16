https://ria.ru/20221116/pvo-1831972686.html

Столтенберг усомнился в проблемах с ПВО в странах НАТО

Столтенберг усомнился в проблемах с ПВО в странах НАТО - РИА Новости, 16.11.2022

Столтенберг усомнился в проблемах с ПВО в странах НАТО

Инцидент в Польше не свидетельствует о проблемах или слабости систем ПВО в странах НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:20

2022-11-16T16:20

2022-11-16T16:20

в мире

йенс столтенберг

польша

украина

нато

инцидент с падением ракет в польше

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Инцидент в Польше не свидетельствует о проблемах или слабости систем ПВО в странах НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту с падением ракет в Польше."Наши системы ПВО настроены на отражение атак круглосуточно, но у нас нет данных о том, что это (падение ракет в Польше) стало результатом атаки. Этот инцидент не имел характеристик атак", - объяснил генсек журналистам тот факт, что натовские системы ПВО не сработали на прилет ракет на польскую территорию.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики. Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению МО России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831958155.html

https://ria.ru/20221116/raketa-1831899462.html

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в мире, йенс столтенберг, польша, украина, нато, инцидент с падением ракет в польше