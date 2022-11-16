https://ria.ru/20221116/posobie-1831913060.html
Совфед одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми
Совфед одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми - РИА Новости, 16.11.2022
Совфед одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:32
2022-11-16T13:32
2022-11-16T13:32
общество
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.Документом предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах. Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России.Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума (ПМ) на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактическому проживанию заявителя. При определении права на пособие учитываются наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях и другое. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.Размер пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, а также для граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет, составит 50, 75 или 100 процентов величины ПМ трудоспособного населения, установленной в регионе в соответствии с федеральным законодательством.Пособие будет назначаться на принципах "Социального казначейства" Фондом пенсионного и социального страхования РФ.
https://ria.ru/20221016/vyplaty-1824393492.html
https://ria.ru/20220924/rpts-1819049055.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми
Совфед одобрил закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Документом предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах. Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России
.
Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума (ПМ) на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактическому проживанию заявителя. При определении права на пособие учитываются наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях и другое. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.
Размер пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, а также для граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет, составит 50, 75 или 100 процентов величины ПМ трудоспособного населения, установленной в регионе в соответствии с федеральным законодательством.
Пособие будет назначаться на принципах "Социального казначейства" Фондом пенсионного и социального страхования РФ.