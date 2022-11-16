https://ria.ru/20221116/posobie-1831913060.html

Совфед одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми

Совфед одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми - РИА Новости, 16.11.2022

Совфед одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:32

2022-11-16T13:32

2022-11-16T13:32

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.Документом предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах. Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России.Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума (ПМ) на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактическому проживанию заявителя. При определении права на пособие учитываются наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях и другое. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.Размер пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, а также для граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет, составит 50, 75 или 100 процентов величины ПМ трудоспособного населения, установленной в регионе в соответствии с федеральным законодательством.Пособие будет назначаться на принципах "Социального казначейства" Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф