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Китайцы посчитали, что Польшу пытаются втянуть в конфликт на Украине - РИА Новости, 16.11.2022
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Китайцы посчитали, что Польшу пытаются втянуть в конфликт на Украине
Китайцы посчитали, что Польшу пытаются втянуть в конфликт на Украине - РИА Новости, 16.11.2022
Китайцы посчитали, что Польшу пытаются втянуть в конфликт на Украине
Читатели китайского издания "Гуанча" предположили, что украинские войска запустили ракеты по территории Польши с целью втянуть страну в конфликт и сохранить... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:33
2022-11-16T18:44
джо байден
польша
украина
россия
нато
большая двадцатка
мид польши
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" предположили, что украинские войска запустили ракеты по территории Польши с целью втянуть страну в конфликт и сохранить международную поддержку."Украина умышленно затягивает Польшу в мутные воды. А та сейчас сделает вид, что растерялась, и толкнет лодку: введет войска во Львовскую область на западе Украины, объявит военный контроль, а на самом деле это просто будет оккупация и захват территорий! Примечание: Венгрии стоит поучиться!" — прокомментировал Zmusic."Очевидно, что это была ракета, запущенная украинскими нацистами, но Starlink Илона Маска не дал никакой точной информации, а янки не решились публиковать данные, боясь обидеть Зеленского. Так что — ну, вы поняли, ха-ха-ха!" — написал guan_16124404541893."Внутренние выборы в США и международная среда G20 неблагоприятны для Украины. Может быть, Зеленский хочет хоть что-нибудь сделать, чтобы его не бросили", — предположили в комментариях."Я понял: это Украина сделала! Чтобы Польша послала туда войска, ха-ха-ха!" — отметил один из читателей."Зеленский: Я хочу затянуть Польшу в мутные воды. Россия: Польша, будь осторожна. США: Глупец, решил играть по-крупному? Я все равно сделаю вид, что ничего не вижу. Польша: А мне-то что делать??" — пошутил пользователь.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. Однако позже американский президент Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Затем президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит против него военные акции.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221116/oruzhie-1831964412.html
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джо байден, польша, украина, россия, нато, большая двадцатка, мид польши, инцидент с падением ракет в польше, зрк с-300, анджей дуда
Джо Байден, Польша, Украина, Россия, НАТО, Большая двадцатка, МИД Польши, Инцидент с падением ракет в Польше, ЗРК С-300, Анджей Дуда
16:33 16.11.2022 (обновлено: 18:44 16.11.2022)
 
Китайцы посчитали, что Польшу пытаются втянуть в конфликт на Украине

Читатели "Гуанча" сочли, что Польшу пытаются втянуть в конфликт на Украине

© AP Photo / Michal DyjukПольские полицейские в районе зернового склада в Пшеводуве, где произошло падение ракеты
Польские полицейские в районе зернового склада в Пшеводуве, где произошло падение ракеты - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польские полицейские в районе зернового склада в Пшеводуве, где произошло падение ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" предположили, что украинские войска запустили ракеты по территории Польши с целью втянуть страну в конфликт и сохранить международную поддержку.
"Украина умышленно затягивает Польшу в мутные воды. А та сейчас сделает вид, что растерялась, и толкнет лодку: введет войска во Львовскую область на западе Украины, объявит военный контроль, а на самом деле это просто будет оккупация и захват территорий! Примечание: Венгрии стоит поучиться!" — прокомментировал Zmusic.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:56
В МИД посоветовали Польше думать об угрозах из-за накачки Украины оружием
"Очевидно, что это была ракета, запущенная украинскими нацистами, но Starlink Илона Маска не дал никакой точной информации, а янки не решились публиковать данные, боясь обидеть Зеленского. Так что — ну, вы поняли, ха-ха-ха!" — написал guan_16124404541893.
"Внутренние выборы в США и международная среда G20 неблагоприятны для Украины. Может быть, Зеленский хочет хоть что-нибудь сделать, чтобы его не бросили", — предположили в комментариях.
"Я понял: это Украина сделала! Чтобы Польша послала туда войска, ха-ха-ха!" — отметил один из читателей.
"Зеленский: Я хочу затянуть Польшу в мутные воды. Россия: Польша, будь осторожна. США: Глупец, решил играть по-крупному? Я все равно сделаю вид, что ничего не вижу. Польша: А мне-то что делать??" — пошутил пользователь.

"Неважно, кто бомбил на самом деле и хочет ли Польша отхватить кусок пожирнее или Украина — затянуть ее в конфликт. Важно лишь то, что Байден уже прямо сказал: не используйте имя НАТО, я не хочу участвовать", — поиронизировали посетители сайта.

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. Однако позже американский президент Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Затем президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит против него военные акции.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:37
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне"
 
Джо БайденПольшаУкраинаРоссияНАТОБольшая двадцаткаМИД ПольшиИнцидент с падением ракет в ПольшеЗРК С-300Анджей Дуда
 
 
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