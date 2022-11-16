https://ria.ru/20221116/polsha-1831959710.html

Премьер Италии заявила, что Россия в любом случае виновна в ЧП в Польше

Премьер Италии заявила, что Россия в любом случае виновна в ЧП в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Премьер Италии заявила, что Россия в любом случае виновна в ЧП в Польше

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что ответственность за инцидент с упавшей на территории Польши ракетой лежит на России, несмотря на то, что... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:42

2022-11-16T15:42

2022-11-16T15:42

в мире

польша

джорджа мелони

италия

россия

украина

инцидент с падением ракет в польше

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РИМ, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что ответственность за инцидент с упавшей на территории Польши ракетой лежит на России, несмотря на то, что боеприпас принадлежал Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО."Предположение о том, что в Польше упала не российская, а украинская ракета ПВО, с нашей точки зрения мало меняет суть дела: Россия систематически уничтожает украинскую гражданскую инфраструктуру в нарушение международного права, и тот факт, что бомбардировки на границе могут поразить польскую территорию, хорошо известен русским, и они, по-видимому, захотели прибегнуть к этому риску", - сказала Мелони на пресс-конференции на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии."Ответственность за то, что произошло, по нашему мнению, полностью лежит на России, даже если украинская ракета пыталась заблокировать бомбардировки гражданских объектов", - заявила премьер, выступление которой транслировало итальянское телевидение.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что, согласно имеющимся данным, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше. По словам турецкого лидера, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что шесть стран НАТО провели обсуждения и пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка, ракета не российская. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что попавшая на территорию Польши ракета, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221116/raketa-1831926654.html

https://ria.ru/20221116/reaktsiya-1831899582.html

https://ria.ru/20221116/tramp-1831804737.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, джорджа мелони, италия, россия, украина, инцидент с падением ракет в польше