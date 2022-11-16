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В НАТО считают, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.11.2022
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В НАТО считают, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше, заявил Эрдоган
В НАТО считают, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.11.2022
В НАТО считают, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше, заявил Эрдоган
Шесть стран НАТО пришли к выводу, что упавшая в Польше ракета не является российской, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:57
2022-11-16T11:05
в мире
польша
россия
нато
реджеп тайип эрдоган
анджей дуда
джо байден
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Шесть стран НАТО пришли к выводу, что упавшая в Польше ракета не является российской, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики."Сегодня утром канцлер ФРГ Шольц заявил мне, что шесть стран НАТО провели обсуждения и - я передаю вам сейчас эти данные - пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка. По их данным, это не российская ракета", - заявил Эрдоган, выступая на пресс-конференции в рамках саммита G20.Эрдоган не уточнил, о каких шести странах идет речь.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
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в мире, польша, россия, нато, реджеп тайип эрдоган, анджей дуда, джо байден, турция, большая двадцатка, g7
В мире, Польша, Россия, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Анджей Дуда, Джо Байден, Турция, Большая двадцатка, G7
08:57 16.11.2022 (обновлено: 11:05 16.11.2022)
 
В НАТО считают, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше, заявил Эрдоган

Эрдоган: в НАТО считают, что упавшая в Польше ракета не имеет отношения к России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Шесть стран НАТО пришли к выводу, что упавшая в Польше ракета не является российской, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:55
Инцидент в Польше может быть технической ошибкой, заявил Эрдоган
"Сегодня утром канцлер ФРГ Шольц заявил мне, что шесть стран НАТО провели обсуждения и - я передаю вам сейчас эти данные - пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка. По их данным, это не российская ракета", - заявил Эрдоган, выступая на пресс-конференции в рамках саммита G20.
Эрдоган не уточнил, о каких шести странах идет речь.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:48
Эрдоган заявил, что доверяет позиции России по инциденту в Польше
 
В миреПольшаРоссияНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганАнджей ДудаДжо БайденТурцияБольшая двадцаткаG7
 
 
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