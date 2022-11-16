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Эрдоган заявил, что доверяет позиции России по инциденту в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Эрдоган заявил, что доверяет позиции России по инциденту в Польше
Эрдоган заявил, что доверяет позиции России по инциденту в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Эрдоган заявил, что доверяет позиции России по инциденту в Польше
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что, согласно имеющимся данным, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:48
2022-11-16T12:21
в мире
россия
польша
реджеп тайип эрдоган
инцидент с падением ракет в польше
джо байден
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что, согласно имеющимся данным, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше."Для нас важно, что Россия сказала: "Мы здесь ни при чем". Помимо этого, Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ", - заявил Эрдоган, выступая на пресс-конференции в рамках саммита G20.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши , но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html
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в мире, россия, польша, реджеп тайип эрдоган, инцидент с падением ракет в польше, джо байден
В мире, Россия, Польша, Реджеп Тайип Эрдоган, Инцидент с падением ракет в Польше, Джо Байден
08:48 16.11.2022 (обновлено: 12:21 16.11.2022)
 
Эрдоган заявил, что доверяет позиции России по инциденту в Польше

Эрдоган заявил, что не считает Россию причастной к инциденту с падением ракеты в Польше

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что, согласно имеющимся данным, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше.
"Для нас важно, что Россия сказала: "Мы здесь ни при чем". Помимо этого, Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ", - заявил Эрдоган, выступая на пресс-конференции в рамках саммита G20.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
Люди убегают из района туристической улицы Истикляль в Стамбуле, где прогремел взрыв. 13 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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США готовятся взорвать Турцию
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши , но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
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В миреРоссияПольшаРеджеп Тайип ЭрдоганИнцидент с падением ракет в ПольшеДжо Байден
 
 
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