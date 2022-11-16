https://ria.ru/20221116/polsha-1831811225.html
Ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками, сообщили СМИ
Ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
Ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками, сообщили СМИ
Ракету, упавшую накануне в Польше, выпустили украинские войска, сообщило Associated Press со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:07
2022-11-16T08:07
2022-11-16T09:54
в мире
польша
украина
анджей дуда
джо байден
алексей леонков
россия
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831821339_503:0:2742:1260_1920x0_80_0_0_60f571485739f3ad3c1f7cc9910f12d7.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ракету, упавшую накануне в Польше, выпустили украинские войска, сообщило Associated Press со ссылкой на американских чиновников."Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете", — говорится в публикации.Ранее агентство сообщало, что речь идет о российской ракете.В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные говорят о непричастности России к инциденту с падением ракеты в Польше. По его словам, на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он получил информацию, что инцидент может быть результатом технической ошибки.Падение ракет в ПольшеНакануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.После инцидента в МИД республики заявили, что упали ракеты российского производства, президент Анджей Дуда, в свою очередь, отметил, что точной информации пока нет.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украино-польской границы, а все заявления из Варшавы о причастности Москвы — это провокация.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшая ракета летела из России.В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности.
https://ria.ru/20221116/tramp-1831804737.html
https://ria.ru/20221116/bayden-1831803408.html
https://ria.ru/20221116/vzryvy-1831801871.html
польша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831821339_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_887c1368b5dd126d027f2b58a9bf9855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, анджей дуда, джо байден, алексей леонков, россия, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, g7, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Украина, Анджей Дуда, Джо Байден, Алексей Леонков, Россия, Министерство обороны США, НАТО, ЗРК С-300, G7, Инцидент с падением ракет в Польше
08:07 16.11.2022 (обновлено: 09:54 16.11.2022)
Ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками, сообщили СМИ
AP: боеприпас, упавший в Польше, был выпущен ВСУ, чтобы сбить российскую ракету