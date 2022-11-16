https://ria.ru/20221116/polsha-1831811225.html

Ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками, сообщили СМИ

Ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022

Ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками, сообщили СМИ

Ракету, упавшую накануне в Польше, выпустили украинские войска, сообщило Associated Press со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:07

2022-11-16T08:07

2022-11-16T09:54

в мире

польша

украина

анджей дуда

джо байден

алексей леонков

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ракету, упавшую накануне в Польше, выпустили украинские войска, сообщило Associated Press со ссылкой на американских чиновников."Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете", — говорится в публикации.Ранее агентство сообщало, что речь идет о российской ракете.В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные говорят о непричастности России к инциденту с падением ракеты в Польше. По его словам, на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он получил информацию, что инцидент может быть результатом технической ошибки.Падение ракет в ПольшеНакануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.После инцидента в МИД республики заявили, что упали ракеты российского производства, президент Анджей Дуда, в свою очередь, отметил, что точной информации пока нет.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украино-польской границы, а все заявления из Варшавы о причастности Москвы — это провокация.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшая ракета летела из России.В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности.

https://ria.ru/20221116/tramp-1831804737.html

https://ria.ru/20221116/bayden-1831803408.html

https://ria.ru/20221116/vzryvy-1831801871.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, анджей дуда, джо байден, алексей леонков, россия, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, g7, инцидент с падением ракет в польше