https://ria.ru/20221116/polsha-1831798221.html

Посла России вызвали в МИД Польши

Посла России вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 16.11.2022

Посла России вызвали в МИД Польши

Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в МИД Польши, заявили во внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:06

2022-11-16T02:06

2022-11-16T03:47

россия

польша

мид польши

сергей андреев

збигнев рау

украина

инцидент с падением ракет в польше

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в МИД Польши, заявили во внешнеполитическом ведомстве.Как утверждает польская сторона, в ходе "многочасового массированного обстрела" территории Украины "в15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики". Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/gotovnost-1831791592.html

https://ria.ru/20221116/raketa-1831797294.html

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россия, польша, мид польши, сергей андреев, збигнев рау, украина, инцидент с падением ракет в польше