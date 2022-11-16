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Посла России вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 16.11.2022
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Посла России вызвали в МИД Польши
Посла России вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 16.11.2022
Посла России вызвали в МИД Польши
Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в МИД Польши, заявили во внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T02:06
2022-11-16T03:47
россия
польша
мид польши
сергей андреев
збигнев рау
украина
инцидент с падением ракет в польше
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в МИД Польши, заявили во внешнеполитическом ведомстве.Как утверждает польская сторона, в ходе "многочасового массированного обстрела" территории Украины "в15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики". Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/gotovnost-1831791592.html
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россия, польша, мид польши, сергей андреев, збигнев рау, украина, инцидент с падением ракет в польше
Россия, Польша, МИД Польши, Сергей Андреев, Збигнев Рау, Украина, Инцидент с падением ракет в Польше
02:06 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
Посла России вызвали в МИД Польши

Посла России Андреева вызвали в МИД Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в МИД Польши, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Как утверждает польская сторона, в ходе "многочасового массированного обстрела" территории Украины "в15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики".
"В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения", - говорится в сообщении.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:15
В Польше повысили боевую готовность некоторых воинских частей
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
01:54
Генпрокурор Польши заявил, что на границе с Украиной взорвалась ракета
 
РоссияПольшаМИД ПольшиСергей АндреевЗбигнев РауУкраинаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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