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Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет

Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет - РИА Новости, 16.11.2022

Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет

Президент США Джо Байден в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой предложил Варшаве полную поддержку Вашингтона в связи с ракетным инцидентом, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T01:59

2022-11-16T01:59

2022-11-16T03:47

в мире

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анджей дуда

алексей леонков

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой предложил Варшаве полную поддержку Вашингтона в связи с ракетным инцидентом, сообщили в Белом доме."Президент Байден предложил полную поддержку Соединенных Штатов и помощь в расследовании Польше", - говорится в сообщении,Байден также выразил Дуде соболезнования в связи с жертвами "взрыва" и договорился поддерживать связь в "определении необходимых следующих шагов".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.

https://ria.ru/20221116/raketa-1831797294.html

https://ria.ru/20221116/nato-1831794294.html

польша

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, сша, джо байден, анджей дуда, алексей леонков, украина, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше