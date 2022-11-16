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Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет - РИА Новости, 16.11.2022
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Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет
Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет - РИА Новости, 16.11.2022
Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет
Президент США Джо Байден в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой предложил Варшаве полную поддержку Вашингтона в связи с ракетным инцидентом, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T01:59
2022-11-16T03:47
в мире
польша
сша
джо байден
анджей дуда
алексей леонков
украина
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой предложил Варшаве полную поддержку Вашингтона в связи с ракетным инцидентом, сообщили в Белом доме."Президент Байден предложил полную поддержку Соединенных Штатов и помощь в расследовании Польше", - говорится в сообщении,Байден также выразил Дуде соболезнования в связи с жертвами "взрыва" и договорился поддерживать связь в "определении необходимых следующих шагов".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
https://ria.ru/20221116/raketa-1831797294.html
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в мире, польша, сша, джо байден, анджей дуда, алексей леонков, украина, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, США, Джо Байден, Анджей Дуда, Алексей Леонков, Украина, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
01:59 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет

Байден в разговоре с Дудой предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой предложил Варшаве полную поддержку Вашингтона в связи с ракетным инцидентом, сообщили в Белом доме.
"Президент Байден предложил полную поддержку Соединенных Штатов и помощь в расследовании Польше", - говорится в сообщении,
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
01:54
Генпрокурор Польши заявил, что на границе с Украиной взорвалась ракета
Байден также выразил Дуде соболезнования в связи с жертвами "взрыва" и договорился поддерживать связь в "определении необходимых следующих шагов".
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:58
СМИ: заседание совета НАТО проведут из-за падения ракет в Польше
 
В миреПольшаСШАДжо БайденАнджей ДудаАлексей ЛеонковУкраинаЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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