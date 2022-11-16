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Сторонники партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры - РИА Новости, 16.11.2022
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Сторонники партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры
Сторонники партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры - РИА Новости, 16.11.2022
Сторонники партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры
Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры Молдавии, требуя отставки главы ведомства Вероники Драгалин, передает... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:25
2022-11-16T13:25
в мире
сергей литвиненко
майя санду
молдавия
кишинев
сша
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры Молдавии, требуя отставки главы ведомства Вероники Драгалин, передает корреспондент РИА Новости.Митинг проходит в рамках бессрочной акции протеста, которую оппозиция проводит с 18 сентября. Манифестанты держат также плакаты с призывом к отставке всего руководства страны. По словам лидеров протестного движения, власти дискредитировали понятие "справедливое правосудие"."По сути, коррупционные схемы не были ликвидированы. Вместо борьбы с преступностью правоохранительные органы преследуют оппозицию. Мы требуем отставки Драгалин еще и потому, что ее имя фигурирует в переписке министра юстиции Сергея Литвиненко, который лоббировал ее избрание на эту должность", - сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель Оргеевского района Дину Цуркану.Ранее администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях главы минюста Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку министра из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что Литвиненко критикует вице-премьера Андрея Спыну, а также обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания Драгалин на пост главы антикоррупционной прокуратуры. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром.В начале ноября антикоррупционная прокуратура сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе прошли следственные мероприятия и обыски, были задержаны представители политсилы. Их подозревают в "соучастии в осознанном финансировании партии за счет организованной преступной группировки". Оппозиция опровергает эти обвинения.Драгалин - гражданка США, но родилась в Молдавии, она вместе с родителями переехала в Америку, там получила юридическое образование, работала прокурором в Департаменте по борьбе с государственной коррупцией и гражданским правам США. В июне 2022 года Высший совет прокуроров Молдавии сообщил, что Драгалин победила в конкурсе на должность главы антикоррупционной прокуратуры.
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в мире, сергей литвиненко, майя санду, молдавия, кишинев, сша
В мире, Сергей Литвиненко, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, США
13:25 16.11.2022
 
Сторонники партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры

Сторонники партии "Шор" в Кишиневе требуют отставки главы антикоррупционной прокуратуры

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры Молдавии, требуя отставки главы ведомства Вероники Драгалин, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит в рамках бессрочной акции протеста, которую оппозиция проводит с 18 сентября. Манифестанты держат также плакаты с призывом к отставке всего руководства страны. По словам лидеров протестного движения, власти дискредитировали понятие "справедливое правосудие".
"По сути, коррупционные схемы не были ликвидированы. Вместо борьбы с преступностью правоохранительные органы преследуют оппозицию. Мы требуем отставки Драгалин еще и потому, что ее имя фигурирует в переписке министра юстиции Сергея Литвиненко, который лоббировал ее избрание на эту должность", - сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель Оргеевского района Дину Цуркану.
Ранее администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях главы минюста Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку министра из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что Литвиненко критикует вице-премьера Андрея Спыну, а также обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания Драгалин на пост главы антикоррупционной прокуратуры. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром.
В начале ноября антикоррупционная прокуратура сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе прошли следственные мероприятия и обыски, были задержаны представители политсилы. Их подозревают в "соучастии в осознанном финансировании партии за счет организованной преступной группировки". Оппозиция опровергает эти обвинения.
Драгалин - гражданка США, но родилась в Молдавии, она вместе с родителями переехала в Америку, там получила юридическое образование, работала прокурором в Департаменте по борьбе с государственной коррупцией и гражданским правам США. В июне 2022 года Высший совет прокуроров Молдавии сообщил, что Драгалин победила в конкурсе на должность главы антикоррупционной прокуратуры.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:01
В Молдавии сообщили о приостановке работы всех КПП на границе с Украиной
 
В миреСергей ЛитвиненкоМайя СандуМолдавияКишиневСША
 
 
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