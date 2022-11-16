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Сторонники партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры

Сторонники партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры - РИА Новости, 16.11.2022

Сторонники партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры

Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры Молдавии, требуя отставки главы ведомства Вероники Драгалин, передает... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:25

2022-11-16T13:25

2022-11-16T13:25

в мире

сергей литвиненко

майя санду

молдавия

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сша

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание антикоррупционной прокуратуры Молдавии, требуя отставки главы ведомства Вероники Драгалин, передает корреспондент РИА Новости.Митинг проходит в рамках бессрочной акции протеста, которую оппозиция проводит с 18 сентября. Манифестанты держат также плакаты с призывом к отставке всего руководства страны. По словам лидеров протестного движения, власти дискредитировали понятие "справедливое правосудие"."По сути, коррупционные схемы не были ликвидированы. Вместо борьбы с преступностью правоохранительные органы преследуют оппозицию. Мы требуем отставки Драгалин еще и потому, что ее имя фигурирует в переписке министра юстиции Сергея Литвиненко, который лоббировал ее избрание на эту должность", - сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель Оргеевского района Дину Цуркану.Ранее администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях главы минюста Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку министра из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что Литвиненко критикует вице-премьера Андрея Спыну, а также обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания Драгалин на пост главы антикоррупционной прокуратуры. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром.В начале ноября антикоррупционная прокуратура сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе прошли следственные мероприятия и обыски, были задержаны представители политсилы. Их подозревают в "соучастии в осознанном финансировании партии за счет организованной преступной группировки". Оппозиция опровергает эти обвинения.Драгалин - гражданка США, но родилась в Молдавии, она вместе с родителями переехала в Америку, там получила юридическое образование, работала прокурором в Департаменте по борьбе с государственной коррупцией и гражданским правам США. В июне 2022 года Высший совет прокуроров Молдавии сообщил, что Драгалин победила в конкурсе на должность главы антикоррупционной прокуратуры.

https://ria.ru/20221116/kpp-1831790322.html

молдавия

кишинев

сша

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в мире, сергей литвиненко, майя санду, молдавия, кишинев, сша