08:55 16.11.2022 (обновлено: 11:07 16.11.2022)
Инцидент в Польше может быть технической ошибкой, заявил Эрдоган
Эрдоган в получил информацию, что инцидент в Польше может быть технической ошибкой
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Инцидент в Польше может быть технической ошибкой, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Эрдоган не уточнил, о каких шести странах идет речь.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши , но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.