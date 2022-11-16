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Эрдоган ответил на вопрос о возможной военной операции в Сирии - РИА Новости, 16.11.2022
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Эрдоган ответил на вопрос о возможной военной операции в Сирии
Эрдоган ответил на вопрос о возможной военной операции в Сирии - РИА Новости, 16.11.2022
Эрдоган ответил на вопрос о возможной военной операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган отвечая на вопрос о возможной приграничной операции ВС Турции в Сирии после теракта в Стамбуле заявил, что "все необходимое будет РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:41
2022-11-16T09:52
в мире
сирия
реджеп тайип эрдоган
взрыв в центре стамбула
турция
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отвечая на вопрос о возможной приграничной операции ВС Турции в Сирии после теракта в Стамбуле заявил, что "все необходимое будет предпринято".Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."На данный момент продолжаются допросы, ведется расследование…Ведется расследование того, к чему ведет эта нить. Весь мир должен знать, что все необходимое, вытекающее из этого расследования будет предпринято нами", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на Бали.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.Анкара неоднократно проводила операции на севере Сирии, направленные прежде всего против курдских формирований, которые она считает связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В турецких операциях принимали активное участие вооруженные отряды сирийской оппозиции. Так, в 2016-2017 годах состоялась операция "Щит Евфрата", в 2018 году - операция "Оливковая ветвь". В 2019 году было объявлено о начале операции "Источник мира". Официальный Дамаск каждый раз заявлял протест против этих действий.В результате этих операций курдские формирования потеряли контроль над частью севера Сирии, однако полностью достигнуть своих целей Турции не удалось. В качестве таковых официальная Анкара называла создание на севере Сирии 30-километровой зоны безопасности, подконтрольной сирийской оппозиции и заселенной репатриированными из Турции и Европы сирийскими беженцами.
https://ria.ru/20221115/terakt-1831531384.html
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в мире, сирия, реджеп тайип эрдоган, взрыв в центре стамбула , турция
В мире, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Взрыв в центре Стамбула , Турция
08:41 16.11.2022 (обновлено: 09:52 16.11.2022)
 
Эрдоган ответил на вопрос о возможной военной операции в Сирии

Эрдоган о возможной военной операции в Сирии: все необходимое будет предпринято

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отвечая на вопрос о возможной приграничной операции ВС Турции в Сирии после теракта в Стамбуле заявил, что "все необходимое будет предпринято".
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"На данный момент продолжаются допросы, ведется расследование…Ведется расследование того, к чему ведет эта нить. Весь мир должен знать, что все необходимое, вытекающее из этого расследования будет предпринято нами", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на Бали.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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Анкара неоднократно проводила операции на севере Сирии, направленные прежде всего против курдских формирований, которые она считает связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В турецких операциях принимали активное участие вооруженные отряды сирийской оппозиции. Так, в 2016-2017 годах состоялась операция "Щит Евфрата", в 2018 году - операция "Оливковая ветвь". В 2019 году было объявлено о начале операции "Источник мира". Официальный Дамаск каждый раз заявлял протест против этих действий.
В результате этих операций курдские формирования потеряли контроль над частью севера Сирии, однако полностью достигнуть своих целей Турции не удалось. В качестве таковых официальная Анкара называла создание на севере Сирии 30-километровой зоны безопасности, подконтрольной сирийской оппозиции и заселенной репатриированными из Турции и Европы сирийскими беженцами.
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