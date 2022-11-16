08:41 16.11.2022 (обновлено: 09:52 16.11.2022)
Эрдоган ответил на вопрос о возможной военной операции в Сирии
Эрдоган о возможной военной операции в Сирии: все необходимое будет предпринято
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отвечая на вопрос о возможной приграничной операции ВС Турции в Сирии после теракта в Стамбуле заявил, что "все необходимое будет предпринято".
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"На данный момент продолжаются допросы, ведется расследование…Ведется расследование того, к чему ведет эта нить. Весь мир должен знать, что все необходимое, вытекающее из этого расследования будет предпринято нами", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на Бали.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
Анкара неоднократно проводила операции на севере Сирии, направленные прежде всего против курдских формирований, которые она считает связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В турецких операциях принимали активное участие вооруженные отряды сирийской оппозиции. Так, в 2016-2017 годах состоялась операция "Щит Евфрата", в 2018 году - операция "Оливковая ветвь". В 2019 году было объявлено о начале операции "Источник мира". Официальный Дамаск каждый раз заявлял протест против этих действий.
В результате этих операций курдские формирования потеряли контроль над частью севера Сирии, однако полностью достигнуть своих целей Турции не удалось. В качестве таковых официальная Анкара называла создание на севере Сирии 30-километровой зоны безопасности, подконтрольной сирийской оппозиции и заселенной репатриированными из Турции и Европы сирийскими беженцами.