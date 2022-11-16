https://ria.ru/20221116/operatsiya-1831815595.html

Эрдоган ответил на вопрос о возможной военной операции в Сирии

Эрдоган ответил на вопрос о возможной военной операции в Сирии - РИА Новости, 16.11.2022

Эрдоган ответил на вопрос о возможной военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган отвечая на вопрос о возможной приграничной операции ВС Турции в Сирии после теракта в Стамбуле заявил, что "все необходимое будет РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:41

2022-11-16T08:41

2022-11-16T09:52

в мире

сирия

реджеп тайип эрдоган

взрыв в центре стамбула

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:426:2048:1578_1920x0_80_0_0_8f30ffbe55a23d378d6b2f367671a49d.jpg

ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отвечая на вопрос о возможной приграничной операции ВС Турции в Сирии после теракта в Стамбуле заявил, что "все необходимое будет предпринято".Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."На данный момент продолжаются допросы, ведется расследование…Ведется расследование того, к чему ведет эта нить. Весь мир должен знать, что все необходимое, вытекающее из этого расследования будет предпринято нами", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на Бали.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.Анкара неоднократно проводила операции на севере Сирии, направленные прежде всего против курдских формирований, которые она считает связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В турецких операциях принимали активное участие вооруженные отряды сирийской оппозиции. Так, в 2016-2017 годах состоялась операция "Щит Евфрата", в 2018 году - операция "Оливковая ветвь". В 2019 году было объявлено о начале операции "Источник мира". Официальный Дамаск каждый раз заявлял протест против этих действий.В результате этих операций курдские формирования потеряли контроль над частью севера Сирии, однако полностью достигнуть своих целей Турции не удалось. В качестве таковых официальная Анкара называла создание на севере Сирии 30-километровой зоны безопасности, подконтрольной сирийской оппозиции и заселенной репатриированными из Турции и Европы сирийскими беженцами.

https://ria.ru/20221115/terakt-1831531384.html

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831334443.html

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, реджеп тайип эрдоган, взрыв в центре стамбула , турция