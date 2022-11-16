https://ria.ru/20221116/obse-1831896950.html
Парламентская ассамблея ОБСЕ боится неудобных выступлений, заявил Толстой
Парламентская ассамблея ОБСЕ боится неудобных выступлений, заявил Толстой - РИА Новости, 16.11.2022
Парламентская ассамблея ОБСЕ боится неудобных выступлений, заявил Толстой
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил РИА Новости, что отказ в польских визах для участия в осенней сессии организации связан с тем, что там боятся... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:50
2022-11-16T12:50
2022-11-16T12:50
в мире
петр толстой
россия
обсе
совет федерации рф
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варшава
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил РИА Новости, что отказ в польских визах для участия в осенней сессии организации связан с тем, что там боятся неудобных выступлений представителей РФ."ОБСЕ пытается всеми способами выдавить Россию из организации. Сначала летом отказали в визах, необходимых для участия в сессии в Бирмингеме, теперь – в польских визах, для блокирования участия в осенней сессии в Варшаве. Это нарушение Устава и международных обязательств стран-участниц ОБСЕ, и связано с тем, что они боятся неудобных выступлений в ходе дебатов. Понятно, что в наше отсутствие они будут пытаться приостановить членство России и Белоруссии", - сказал Толстой.Россия - одна из крупнейших стран ОБСЕ, без нее проблемы безопасности в Европе решены не будут, "агония киевского режима это западной публике наглядно продемонстрирует", отметил парламентарий. "А на нарушения правил ОБСЕ со стороны русофобов будем реагировать жестко", - сообщил он.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября.
https://ria.ru/20221116/lavrov-1831824446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Петр Толстой, Россия, ОБСЕ, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Польша, Варшава, Санкции в отношении России
Парламентская ассамблея ОБСЕ боится неудобных выступлений, заявил Толстой
Толстой связал отказ в визах россиянам на ПА ОБСЕ с боязнью неудобных выступлений