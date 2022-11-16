https://ria.ru/20221116/obse-1831896950.html

Парламентская ассамблея ОБСЕ боится неудобных выступлений, заявил Толстой

Парламентская ассамблея ОБСЕ боится неудобных выступлений, заявил Толстой - РИА Новости, 16.11.2022

Парламентская ассамблея ОБСЕ боится неудобных выступлений, заявил Толстой

Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил РИА Новости, что отказ в польских визах для участия в осенней сессии организации связан с тем, что там боятся... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:50

2022-11-16T12:50

2022-11-16T12:50

в мире

петр толстой

россия

обсе

совет федерации рф

госдума рф

польша

варшава

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил РИА Новости, что отказ в польских визах для участия в осенней сессии организации связан с тем, что там боятся неудобных выступлений представителей РФ."ОБСЕ пытается всеми способами выдавить Россию из организации. Сначала летом отказали в визах, необходимых для участия в сессии в Бирмингеме, теперь – в польских визах, для блокирования участия в осенней сессии в Варшаве. Это нарушение Устава и международных обязательств стран-участниц ОБСЕ, и связано с тем, что они боятся неудобных выступлений в ходе дебатов. Понятно, что в наше отсутствие они будут пытаться приостановить членство России и Белоруссии", - сказал Толстой.Россия - одна из крупнейших стран ОБСЕ, без нее проблемы безопасности в Европе решены не будут, "агония киевского режима это западной публике наглядно продемонстрирует", отметил парламентарий. "А на нарушения правил ОБСЕ со стороны русофобов будем реагировать жестко", - сообщил он.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября.

https://ria.ru/20221116/lavrov-1831824446.html

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польша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, петр толстой, россия, обсе, совет федерации рф, госдума рф, польша, варшава, санкции в отношении россии