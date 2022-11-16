Генсек НАТО оценил реакцию союзников на инцидент с ракетами в Польше
Столтенберг призвал реагировать на происшествия, подобные инциденту в Польше, взвешенно
© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг остался доволен тем, как союзники отреагировали на инцидент с прилетом украинских ракет в Польшу, и подчеркнул, что на подобные происшествия необходимо реагировать спокойно, взвешенно и "без ненужной эскалации".
"Союзники по НАТО и Польша отреагировали спокойно, взвешенно и скоординировано… Я считаю, что при урегулировании подобных инцидентов надо проявлять твердость и быстро реагировать, но в то же время сохранять спокойствие и избегать ненужной эскалации. Всегда нужно находить баланс. Также надо иметь, по возможности, самую точною картину произошедшего", - сказал он журналистам.
Генсек НАТО ранее признал, что предварительная информация указывает на то, что на польскую территорию прилетели украинские ракеты систем ПВО. Он также предложил дождаться результатов проходящего в настоящее время расследования инцидента, чтобы иметь все данные.
Накануне вечером после инцидента в Польше Столтенберг в беседе с президентом Анджеем Дудой заявил о важности "выяснить все факты" происшествия.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.