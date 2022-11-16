https://ria.ru/20221116/nato-1831986207.html

Генсек НАТО оценил реакцию союзников на инцидент с ракетами в Польше

Генсек НАТО оценил реакцию союзников на инцидент с ракетами в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Генсек НАТО оценил реакцию союзников на инцидент с ракетами в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг остался доволен тем, как союзники отреагировали на инцидент с прилетом украинских ракет в Польшу, и подчеркнул, что на подобные... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:44

2022-11-16T16:44

2022-11-16T16:44

в мире

йенс столтенберг

польша

нато

инцидент с падением ракет в польше

украина

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг остался доволен тем, как союзники отреагировали на инцидент с прилетом украинских ракет в Польшу, и подчеркнул, что на подобные происшествия необходимо реагировать спокойно, взвешенно и "без ненужной эскалации".Генсек НАТО ранее признал, что предварительная информация указывает на то, что на польскую территорию прилетели украинские ракеты систем ПВО. Он также предложил дождаться результатов проходящего в настоящее время расследования инцидента, чтобы иметь все данные.Накануне вечером после инцидента в Польше Столтенберг в беседе с президентом Анджеем Дудой заявил о важности "выяснить все факты" происшествия.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831955921.html

https://ria.ru/20221116/nato-1831948912.html

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в мире, йенс столтенберг, польша, нато, инцидент с падением ракет в польше, украина