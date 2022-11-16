15:53 16.11.2022 (обновлено: 16:14 16.11.2022)
Реакция НАТО на ЧП в Польше не означает потепления отношений, заявил МИД
МИД предупредил, что реакция НАТО на ЧП в Польше не говорит о потеплении отношений
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Несмотря на реакцию НАТО на инцидент с падением ракет в Польше, ни о каком потеплении отношений с Москвой говорить не приходится, альянс ведет против России прокси-войну, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"НАТО находится в состоянии прокси-войны против России, поэтому ни о каком потеплении речи быть не может", - сказал Грушко.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса не собираются задействовать 4 статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше. Он также признал, что предварительные данные подтверждают, что в Польшу упали ракеты украинских систем ПВО. Столтенберг добавил, что НАТО не видит признаков того, что Россия готовит нападение на альянс.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства и вызвал российского посла. Однако, позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что упавшая на территорию Польши ракета, принадлежала ПВО Украины. В МИД РФ после заявлений Дуды задались вопросом, не собираются ли польские чиновники извиниться за ночной вызов российского посла.
В минобороны РФ накануне вечером заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.