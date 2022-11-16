https://ria.ru/20221116/nato-1831949012.html

Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом НАТО

Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом НАТО - РИА Новости, 16.11.2022

Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов из-за инцидента с ракетами, упавшими в Польше, заявил, что... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:09

2022-11-16T15:09

2022-11-16T15:36

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов из-за инцидента с ракетами, упавшими в Польше, заявил, что снабжение Украины системами ПВО является приоритетом для альянса."НАТО не является частью конфликта на Украине. НАТО и союзники оказывают поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону… Наш главный приоритет в настоящее время – это предоставление Украине еще больше систем ПВО", - сообщил он.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831881953.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр