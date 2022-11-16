https://ria.ru/20221116/nato-1831949012.html
Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом НАТО
Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом НАТО - РИА Новости, 16.11.2022
Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов из-за инцидента с ракетами, упавшими в Польше, заявил, что... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:09
2022-11-16T15:09
2022-11-16T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов из-за инцидента с ракетами, упавшими в Польше, заявил, что снабжение Украины системами ПВО является приоритетом для альянса."НАТО не является частью конфликта на Украине. НАТО и союзники оказывают поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону… Наш главный приоритет в настоящее время – это предоставление Украине еще больше систем ПВО", - сообщил он.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831881953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:09 16.11.2022 (обновлено: 15:36 16.11.2022)
Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом НАТО
Генсек НАТО Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом альянса