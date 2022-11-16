https://ria.ru/20221116/nato-1831948912.html
Страны НАТО не намерены задействовать четвертую статью договора
Страны НАТО не намерены задействовать четвертую статью договора - РИА Новости, 16.11.2022
Страны НАТО не намерены задействовать четвертую статью договора
Страны НАТО не собираются задействовать 4 статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:09
2022-11-16T15:09
2022-11-16T15:33
в мире
польша
нато
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
украина
россия
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Страны НАТО не собираются задействовать 4 статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов."Союзники сошлись во мнении, что необходимости созыва встречи в соответствии со статьей 4 нет. Это основано на данных и анализе", - сообщил он.Ранее Столтенберг признал, что предварительные данные подтверждают, что в Польшу упали ракеты украинских систем ПВО.При этом генсек подчеркнул, что в НАТО "согласны и с тем, что Россия несет абсолютную ответственность за войну на Украине. Если бы не было войны, то не было бы и этой ситуации с двумя жертвами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221116/sholts-1831938962.html
https://ria.ru/20221116/polsha-1831955921.html
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в мире, польша, нато, йенс столтенберг, украина, россия, владимир путин
В мире, Польша, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, Владимир Путин
15:09 16.11.2022 (обновлено: 15:33 16.11.2022)
Страны НАТО не намерены задействовать четвертую статью договора
Столтенберг: в НАТО не намерены задействовать четвертую статью договора из-за ЧП в Польше