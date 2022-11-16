14:55 16.11.2022 (обновлено: 15:17 16.11.2022)
НАТО не видит признаков планируемого нападения России, заявил Столтенберг
Столтенберг заявил, что НАТО не видит планов России напасть на альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО не видит признаков того, что Россия готовит нападение на альянс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше.
"Нет указаний на то, что Россия готовит военные акции против НАТО", - сказал он. Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что во вторник страна была намеренно атакована. Аналогично на экстренном заседании совбеза Польши высказался премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, отметивший, что "ничего не указывает на то, что это было намеренной атакой на территорию Польши каких-либо сил, особенно сил Российской Федерации".
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
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