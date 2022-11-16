https://ria.ru/20221116/nato-1831944426.html

НАТО не видит признаков планируемого нападения России, заявил Столтенберг

НАТО не видит признаков планируемого нападения России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.11.2022

НАТО не видит признаков планируемого нападения России, заявил Столтенберг

НАТО не видит признаков того, что Россия готовит нападение на альянс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:55

2022-11-16T14:55

2022-11-16T15:17

в мире

россия

нато

йенс столтенберг

инцидент с падением ракет в польше

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО не видит признаков того, что Россия готовит нападение на альянс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше."Нет указаний на то, что Россия готовит военные акции против НАТО", - сказал он. Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что во вторник страна была намеренно атакована. Аналогично на экстренном заседании совбеза Польши высказался премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, отметивший, что "ничего не указывает на то, что это было намеренной атакой на территорию Польши каких-либо сил, особенно сил Российской Федерации".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, йенс столтенберг, инцидент с падением ракет в польше