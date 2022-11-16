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НАТО не видит признаков планируемого нападения России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.11.2022
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НАТО не видит признаков планируемого нападения России, заявил Столтенберг
НАТО не видит признаков планируемого нападения России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.11.2022
НАТО не видит признаков планируемого нападения России, заявил Столтенберг
НАТО не видит признаков того, что Россия готовит нападение на альянс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:55
2022-11-16T15:17
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
инцидент с падением ракет в польше
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО не видит признаков того, что Россия готовит нападение на альянс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше."Нет указаний на то, что Россия готовит военные акции против НАТО", - сказал он. Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что во вторник страна была намеренно атакована. Аналогично на экстренном заседании совбеза Польши высказался премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, отметивший, что "ничего не указывает на то, что это было намеренной атакой на территорию Польши каких-либо сил, особенно сил Российской Федерации".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Инцидент с падением ракет в Польше
14:55 16.11.2022 (обновлено: 15:17 16.11.2022)
 
НАТО не видит признаков планируемого нападения России, заявил Столтенберг

Столтенберг заявил, что НАТО не видит планов России напасть на альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО не видит признаков того, что Россия готовит нападение на альянс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше.
"Нет указаний на то, что Россия готовит военные акции против НАТО", - сказал он. Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что во вторник страна была намеренно атакована. Аналогично на экстренном заседании совбеза Польши высказался премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, отметивший, что "ничего не указывает на то, что это было намеренной атакой на территорию Польши каких-либо сил, особенно сил Российской Федерации".
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
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В миреРоссияНАТОЙенс СтолтенбергИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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