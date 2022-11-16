https://ria.ru/20221116/nato-1831845195.html

Генсек НАТО проведет встречу альянса по инциденту в Польше

Генсек НАТО проведет встречу альянса по инциденту в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Генсек НАТО проведет встречу альянса по инциденту в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в среду утром встречу Североатлантического совета по инциденту в Польше и выступит перед журналистами по итогам заседания... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:34

2022-11-16T10:34

2022-11-16T10:34

в мире

йенс столтенберг

анджей дуда

алексей леонков

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в среду утром встречу Североатлантического совета по инциденту в Польше и выступит перед журналистами по итогам заседания примерно в 12.30 по времени Брюсселя (14.30 мск), говорится в распространенном заявлении пресс-службы блока.Ранее СМИ сообщали, что заседание совета НАТО пройдет на уровне постоянных представителей стран-членов."В среду 16 ноября генсек НАТО проведет заседание Североатлантического совета, посвященное вчерашнему взрыву в Восточной Польше недалеко от границы с Украиной. После заседания генсек проведет брифинг для СМИ примерно в 12.30 (14.30 мск – ред.)", - говорится в заявлении.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".

https://ria.ru/20221116/polsha-1831841668.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831811225.html

брюссель

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йенс столтенберг, анджей дуда, алексей леонков, брюссель, украина, польша, нато, министерство обороны сша, g7, зрк с-300