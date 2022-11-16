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Генсек НАТО проведет встречу альянса по инциденту в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Генсек НАТО проведет встречу альянса по инциденту в Польше
Генсек НАТО проведет встречу альянса по инциденту в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Генсек НАТО проведет встречу альянса по инциденту в Польше
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в среду утром встречу Североатлантического совета по инциденту в Польше и выступит перед журналистами по итогам заседания... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:34
2022-11-16T10:34
в мире
йенс столтенберг
анджей дуда
алексей леонков
брюссель
украина
польша
нато
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в среду утром встречу Североатлантического совета по инциденту в Польше и выступит перед журналистами по итогам заседания примерно в 12.30 по времени Брюсселя (14.30 мск), говорится в распространенном заявлении пресс-службы блока.Ранее СМИ сообщали, что заседание совета НАТО пройдет на уровне постоянных представителей стран-членов."В среду 16 ноября генсек НАТО проведет заседание Североатлантического совета, посвященное вчерашнему взрыву в Восточной Польше недалеко от границы с Украиной. После заседания генсек проведет брифинг для СМИ примерно в 12.30 (14.30 мск – ред.)", - говорится в заявлении.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
https://ria.ru/20221116/polsha-1831841668.html
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в мире, йенс столтенберг, анджей дуда, алексей леонков, брюссель, украина, польша, нато, министерство обороны сша, g7, зрк с-300
В мире, Йенс Столтенберг, Анджей Дуда, Алексей Леонков, Брюссель, Украина, Польша, НАТО, Министерство обороны США, G7, ЗРК С-300
10:34 16.11.2022
 
Генсек НАТО проведет встречу альянса по инциденту в Польше

Глава НАТО Столтенберг проведет встречу альянса по инциденту в Польше и выступит перед СМИ

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в среду утром встречу Североатлантического совета по инциденту в Польше и выступит перед журналистами по итогам заседания примерно в 12.30 по времени Брюсселя (14.30 мск), говорится в распространенном заявлении пресс-службы блока.
Ранее СМИ сообщали, что заседание совета НАТО пройдет на уровне постоянных представителей стран-членов.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
10:22
МИД Китая призвал стороны к самообладанию на фоне инцидента в Польше
"В среду 16 ноября генсек НАТО проведет заседание Североатлантического совета, посвященное вчерашнему взрыву в Восточной Польше недалеко от границы с Украиной. После заседания генсек проведет брифинг для СМИ примерно в 12.30 (14.30 мск – ред.)", - говорится в заявлении.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В миреЙенс СтолтенбергАнджей ДудаАлексей ЛеонковБрюссельУкраинаПольшаНАТОМинистерство обороны СШАG7ЗРК С-300
 
 
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