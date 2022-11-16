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Колокольцев рассказал о создании органов внутренних дел в новых регионах - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/mvd-1831862582.html
Колокольцев рассказал о создании органов внутренних дел в новых регионах
Колокольцев рассказал о создании органов внутренних дел в новых регионах - РИА Новости, 16.11.2022
Колокольцев рассказал о создании органов внутренних дел в новых регионах
В ДНР и ЛНР планируется создать региональные министерства внутренних дел, в Херсонской и Запорожской областях - главные управления, сообщил глава МВД России... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:20
2022-11-16T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир колокольцев
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В ДНР и ЛНР планируется создать региональные министерства внутренних дел, в Херсонской и Запорожской областях - главные управления, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев."Планируется создать два министерства внутренних дел - в Донецкой и Луганской народных республиках, и два главных управления внутренних дел - в Херсонской и Запорожской областях, а также около 100 территориальных органов", - сказал Колокольцев во время парламентского часа в Совете Федерации.
https://ria.ru/20221104/regiony-1829281335.html
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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в мире, владимир колокольцев, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область , министерство внутренних дел рф (мвд россии), совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Колокольцев, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Совет Федерации РФ
11:20 16.11.2022
 
Колокольцев рассказал о создании органов внутренних дел в новых регионах

Колокольцев: в ДНР и ЛНР создадут региональные МВД, в Херсоне и Запорожье — ГУВД

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В ДНР и ЛНР планируется создать региональные министерства внутренних дел, в Херсонской и Запорожской областях - главные управления, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Планируется создать два министерства внутренних дел - в Донецкой и Луганской народных республиках, и два главных управления внутренних дел - в Херсонской и Запорожской областях, а также около 100 территориальных органов", - сказал Колокольцев во время парламентского часа в Совете Федерации.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 20:57
Совфед: новые регионы должны включить в правовую систему России к 2026 году
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир КолокольцевЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Совет Федерации РФ
 
 
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