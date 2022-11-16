https://ria.ru/20221116/mvd-1831862582.html

Колокольцев рассказал о создании органов внутренних дел в новых регионах

Колокольцев рассказал о создании органов внутренних дел в новых регионах - РИА Новости, 16.11.2022

Колокольцев рассказал о создании органов внутренних дел в новых регионах

В ДНР и ЛНР планируется создать региональные министерства внутренних дел, в Херсонской и Запорожской областях - главные управления, сообщил глава МВД России... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:20

2022-11-16T11:20

2022-11-16T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

владимир колокольцев

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В ДНР и ЛНР планируется создать региональные министерства внутренних дел, в Херсонской и Запорожской областях - главные управления, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев."Планируется создать два министерства внутренних дел - в Донецкой и Луганской народных республиках, и два главных управления внутренних дел - в Херсонской и Запорожской областях, а также около 100 территориальных органов", - сказал Колокольцев во время парламентского часа в Совете Федерации.

https://ria.ru/20221104/regiony-1829281335.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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