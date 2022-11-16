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Сотрудники Twitter сравнили Маска со злодеем Волан-де-Мортом, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
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Сотрудники Twitter сравнили Маска со злодеем Волан-де-Мортом, пишут СМИ
Сотрудники Twitter сравнили Маска со злодеем Волан-де-Мортом, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
Сотрудники Twitter сравнили Маска со злодеем Волан-де-Мортом, пишут СМИ
Сотрудники Twitter боятся упоминать имя Илона Маска в корпоративном мессенджере, сравнивая нового главу компании с Волан-де-Мортом - злодеем из книг о Гарри... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:44
2022-11-16T15:44
в мире
технологии
илон маск
гарри поттер
twitter
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники Twitter боятся упоминать имя Илона Маска в корпоративном мессенджере, сравнивая нового главу компании с Волан-де-Мортом - злодеем из книг о Гарри Поттере, сообщило издание Daily Mail.По данным издания, Маск, купивший Twitter в октябре за 44 миллиарда долларов, уже уволил не менее десяти сотрудников, которые критиковали его в корпоративном мессенджере Slack. Это сделало его "Тем, Кого Нельзя Называть", что является отсылкой к Волан-де-Морту из саги о Гарри Поттере.Как сообщается, сотрудники боятся, что новые коллеги, которых Маск привел с собой в Twitter из Tesla, будут просматривать все сообщения в Slack и по поисковым словам "Илон" и "Маск" находить людей, которые грубо высказываются о новом начальнике."Он как будто Волан-де-Морт, или Тот, Кого Нельзя Называть. Все называют его "парень наверху" или "новый владелец", чтобы, на случай, если его молодчики будут проверять чаты по словам "Илон" и "Маск", ничего не выскочило", - цитирует Daily Mail слова сотрудника компании.Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании (половину общей численности персонала) в попытке снизить расходы после ее покупки. При этом, по данным Daily Mail, Маск уже уволил половину сотрудников компании, сейчас в ней остались около 3,5 тысячи работников.Издание также сообщает, что сотрудники Twitter пребывают в мрачном настроении, и новости об изменении своего служебного положения узнают из СМИ, а не от своих руководителей. Как заявил один из сотрудников компании, "единственное рациональное объяснение" действий Маска состоит в том, что он "некомпетентный руководитель, находящийся вне своей зоны комфорта".
https://ria.ru/20221116/kitay-1831934146.html
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в мире, технологии, илон маск, гарри поттер, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Гарри Поттер, Twitter
15:44 16.11.2022
 
Сотрудники Twitter сравнили Маска со злодеем Волан-де-Мортом, пишут СМИ

Daily Mail: сотрудники Twitter сравнили Маска с Волан-де-Мортом из саги о Гарри Поттере

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники Twitter боятся упоминать имя Илона Маска в корпоративном мессенджере, сравнивая нового главу компании с Волан-де-Мортом - злодеем из книг о Гарри Поттере, сообщило издание Daily Mail.
По данным издания, Маск, купивший Twitter в октябре за 44 миллиарда долларов, уже уволил не менее десяти сотрудников, которые критиковали его в корпоративном мессенджере Slack. Это сделало его "Тем, Кого Нельзя Называть", что является отсылкой к Волан-де-Морту из саги о Гарри Поттере.
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Как сообщается, сотрудники боятся, что новые коллеги, которых Маск привел с собой в Twitter из Tesla, будут просматривать все сообщения в Slack и по поисковым словам "Илон" и "Маск" находить людей, которые грубо высказываются о новом начальнике.
"Он как будто Волан-де-Морт, или Тот, Кого Нельзя Называть. Все называют его "парень наверху" или "новый владелец", чтобы, на случай, если его молодчики будут проверять чаты по словам "Илон" и "Маск", ничего не выскочило", - цитирует Daily Mail слова сотрудника компании.
Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании (половину общей численности персонала) в попытке снизить расходы после ее покупки. При этом, по данным Daily Mail, Маск уже уволил половину сотрудников компании, сейчас в ней остались около 3,5 тысячи работников.
Издание также сообщает, что сотрудники Twitter пребывают в мрачном настроении, и новости об изменении своего служебного положения узнают из СМИ, а не от своих руководителей. Как заявил один из сотрудников компании, "единственное рациональное объяснение" действий Маска состоит в том, что он "некомпетентный руководитель, находящийся вне своей зоны комфорта".
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