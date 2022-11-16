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Медиков надо учить применению технологий в рамках закона, считает академик - РИА Новости, 16.11.2022
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Медиков надо учить применению технологий в рамках закона, считает академик
Медиков надо учить применению технологий в рамках закона, считает академик - РИА Новости, 16.11.2022
Медиков надо учить применению технологий в рамках закона, считает академик
Студентов медицинских вузов нужно учить тому, что передовые технологии должны использоваться в клинике только при соблюдении соответствующих законов, а... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:12
2022-11-16T19:04
сергей лукьянов
мария воронцова
россия
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Студентов медицинских вузов нужно учить тому, что передовые технологии должны использоваться в клинике только при соблюдении соответствующих законов, а негативные результаты бесконтрольного применения не до конца проверенных новых методов могут посеять большое недоверие к ним в обществе, считает декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, директор Института регенеративной медицины МГУ академик РАН Всеволод Ткачук.Он выступил в среду в рамках Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" на площадке медиагруппы "Россия сегодня". На конференции, в частности, обсуждалась важность преподавания принципов биоэтики будущим медикам.По словам Ткачука, надо обращать внимание студентов на необходимость избегать в своей будущей работе тезиса "все, что не запрещено, то разрешено"."В медицине можно делать то, что разрешено, надо исходить из этого. Очень важно соблюдать законы", - подчеркнул академик."Я работаю в области регенеративной медицине, и я помню этап, когда стволовыми клетками лечили все. Слава богу, он прошел", - отметил Ткачук.Он напомнил, что Минздрав РФ в свое время настоял на принятии закона, регулирующего эту сферу, и в клинике стали применяться только те препараты на основе стволовых клеток, которые прошли все этапы испытаний."Ситуация стала менее опасной и для пациентов, и для науки", - констатировал Ткачук, отметив, что что ошибка в новых направлениях, новых технологиях может "провалить" эти технологии на десятилетия - в общественном мнении, в доверии коллег и так далее.В работе конференции приняли участие ученые из разных направлений науки, в том числе ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Сергей Лукьянов, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова, президент Ассоциации медицинских генетиков, главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев и другие.
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сергей лукьянов, мария воронцова, россия, российская академия наук, здоровье - общество
Сергей Лукьянов, Мария Воронцова, Россия, Российская академия наук, Здоровье - Общество
17:12 16.11.2022 (обновлено: 19:04 16.11.2022)
 
Медиков надо учить применению технологий в рамках закона, считает академик

Академик Ткачук: студентов-медиков надо учить применению новых технологий в рамках закона

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкУчастники Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"
Участники Всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Участники Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Студентов медицинских вузов нужно учить тому, что передовые технологии должны использоваться в клинике только при соблюдении соответствующих законов, а негативные результаты бесконтрольного применения не до конца проверенных новых методов могут посеять большое недоверие к ним в обществе, считает декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, директор Института регенеративной медицины МГУ академик РАН Всеволод Ткачук.
Он выступил в среду в рамках Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" на площадке медиагруппы "Россия сегодня". На конференции, в частности, обсуждалась важность преподавания принципов биоэтики будущим медикам.
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По словам Ткачука, надо обращать внимание студентов на необходимость избегать в своей будущей работе тезиса "все, что не запрещено, то разрешено".
"В медицине можно делать то, что разрешено, надо исходить из этого. Очень важно соблюдать законы", - подчеркнул академик.
"Я работаю в области регенеративной медицине, и я помню этап, когда стволовыми клетками лечили все. Слава богу, он прошел", - отметил Ткачук.
Он напомнил, что Минздрав РФ в свое время настоял на принятии закона, регулирующего эту сферу, и в клинике стали применяться только те препараты на основе стволовых клеток, которые прошли все этапы испытаний.
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"Ситуация стала менее опасной и для пациентов, и для науки", - констатировал Ткачук, отметив, что что ошибка в новых направлениях, новых технологиях может "провалить" эти технологии на десятилетия - в общественном мнении, в доверии коллег и так далее.
В работе конференции приняли участие ученые из разных направлений науки, в том числе ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Сергей Лукьянов, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова, президент Ассоциации медицинских генетиков, главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев и другие.
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Сергей ЛукьяновМария ВоронцоваРоссияРоссийская академия наукЗдоровье - Общество
 
 
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