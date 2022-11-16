https://ria.ru/20221116/kornelyuk-1831352225.html

Биография Игоря Корнелюка

Биография Игоря Корнелюка - РИА Новости, 16.11.2022

Биография Игоря Корнелюка

Советский и российский певец и композитор Игорь Евгеньевич Корнелюк родился 16 ноября 1962 года в Бресте (Белоруссия). РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T03:18

2022-11-16T03:18

2022-11-16T03:18

справки

игорь корнелюк

белоруссия

ртр

александринский театр

брест

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831354387_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_273619c7f1243389cce62cb75dccc994.jpg

Советский и российский певец и композитор Игорь Евгеньевич Корнелюк родился 16 ноября 1962 года в Бресте (Белоруссия).В 1977 году поступил в Брестское музыкальное училище (ныне Брестский государственный музыкальный колледж имени Григория Ширмы) на теоретико-композиторское отделение. В 1978 году переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) и поступил в музыкальное училище при Ленинградской Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова) на теоретико-композиторское отделение в класс профессора Владлена Чистякова. В 1987 году окончил Ленинградскую консерваторию (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова) по классу композиции у профессора Владислава Успенского. Писать музыку начал еще в годы учебы. На четвертом курсе музыкального училища написал музыку для спектакля "Трубач на площади" в Академическом театре драмы им. А.С. Пушкина (ныне Александринский театр). Во время обучения в консерватории им была написана музыка к спектаклю "Крестики-нолики" в Театре Комедии имени Н.П. Акимова, четыре пьесы для фортепиано, симфония, цикл романсов на стихи Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Мустая Карима и др. В последующие годы им была написана и поставлена детская опера "Тяни-толкай, или Айболит со Звериной улицы" (1989) в Мюзик-Холле, а также музыка к спектаклям "Страсти по Мольеру" (1996) для Театра Комедии имени Н.П. Акимова, "Последнее китайское предупреждение" (2013) на сцене Молодежного театра на Фонтанке, и "Кабала святош / Мольер" (2021) Молодежного Театра на Фонтанке. Игорь Корнелюк также является автором музыки к кинофильмам "Бандитский Петербург" (2000-2007), "Идиот" (2003), "Повторение пройденного" (2004), "Честь имею" (2004), "Небо и земля" (2003), "Легенда о Тампуке" (2004), "Мастер и Маргарита" (2005), "Русский перевод" (2006), "Тарас Бульба" (2009), "Правосудие волков" (2009), "Сорок третий номер" (2009), "Если небо молчит" (2010), "Поклонница" (2012), "Чужая война" (2014). Эстрадную карьеру Игорь Корнелюк начинал в Ленинградском театре "Буфф" (ныне Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр "Буфф"), музыкальным руководителем которого он был в 1986-1988 годах. Именно в этот период им были написаны многие песни, которые впоследствии стали известными и популярными: "Милый", "Дом-звезда", "Я не понимаю", "Билет на балет", "Куд-куда", "Пора домой", "Обезьяна". В 1986 году Анне Вески стала лауреатом Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша), исполнив песню Игоря Корнелюка "Узнай", а Светлана Медяник заняла второе место с песней "Не со мной" на телевизионном конкурсе "Юрмала-86". Его песни также исполняли: Эдита Пьеха ("Белый вечер"), Елена Спиридонова и Евгений Александров ("Милый"), Михаил Боярский ("Ходим по Парижу"), Филипп Киркоров ("Примета", "Давай помиримся"), кабаре-дуэт "Академия" ("Я обиделась") и др. Широкое признание пришло к Игорю Корнелюку в 1988 году после участия в программе "Музыкальный ринг". В этом же году его песня "Билет на балет" стала лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года". С этого времени он стал сам исполнять собственные песни и писать к ним аранжировки.В 1989 году вышел его дебютный альбом "Билет на балет", позднее были выпущены альбомы "Подожди" (1990), "Я не могу так жить" (1994), "Мои любимые песни" (1994), "Привет! А это Корнелюк" (1998), саундтрек к сериалу "Бандитский Петербург" (2001), "Песни из кино" (2010), "Тарас Бульба" (2010), "Мастер и Маргарита" (2010).Игорь Корнелюк эпизодически снимался в сериалах в роли самого себя (камео): "Улицы разбитых фонарей" (1998), "Тайный следствия 1" (2000), "Полицейское братство" (2021).Работал на телевидении. В 1999-2000 годах был ведущим передачи "Папа, мама, я – спортивная семья" на канале РТР (ныне "Россия-1"). В 2013 году главная песня шоу "Про семью" авторства Корнелюка стала исполняться в программе "Наш выход" на телеканале "Россия-1". В 2022 году стал наставником в пятом сезоне шоу "Голос 60+" в эфире "Первого канала". Член гильдии композиторов Союза кинематографистов. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

белоруссия

брест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, игорь корнелюк, белоруссия, ртр, александринский театр, брест, культура