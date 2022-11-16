https://ria.ru/20221116/kontakt-1831898527.html

Путин и Эрдоган быстро согласовывают контакты, заявил Песков

Путин и Эрдоган быстро согласовывают контакты, заявил Песков - РИА Новости, 16.11.2022

Путин и Эрдоган быстро согласовывают контакты, заявил Песков

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган при необходимости согласовывают контакты за несколько часов, у них постоянная связь, заявил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:53

2022-11-16T12:53

2022-11-16T12:53

политика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_4f57e8c5116557801e6c735b0201634d.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган при необходимости согласовывают контакты за несколько часов, у них постоянная связь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."При необходимости, Путин и Эрдоган согласовывают свои разговоры в течение часов, и здесь нет никакой проблемы, у них постоянная связь. Когда будет нужно, они возьмут трубки и переговорят друг с другом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган