https://ria.ru/20221116/kontakt-1831898527.html
Путин и Эрдоган быстро согласовывают контакты, заявил Песков
Путин и Эрдоган быстро согласовывают контакты, заявил Песков - РИА Новости, 16.11.2022
Путин и Эрдоган быстро согласовывают контакты, заявил Песков
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган при необходимости согласовывают контакты за несколько часов, у них постоянная связь, заявил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:53
2022-11-16T12:53
2022-11-16T12:53
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган при необходимости согласовывают контакты за несколько часов, у них постоянная связь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."При необходимости, Путин и Эрдоган согласовывают свои разговоры в течение часов, и здесь нет никакой проблемы, у них постоянная связь. Когда будет нужно, они возьмут трубки и переговорят друг с другом", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html
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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган быстро согласовывают контакты, заявил Песков
Песков: Путин и Эрдоган при необходимости согласовывают контакты за несколько часов