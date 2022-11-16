https://ria.ru/20221116/konflikt-1831881200.html

В Совфеде не исключили гражданского конфликта в США после выборов 2024 года

В Совфеде не исключили гражданского конфликта в США после выборов 2024 года - РИА Новости, 16.11.2022

В Совфеде не исключили гражданского конфликта в США после выборов 2024 года

Выборы в конгресс США показали глубокий раскол в обществе, и демократы, и республиканцы сомневаются в легитимности выборного процесса, по итогам президентских... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:09

2022-11-16T12:09

2022-11-16T12:09

политика

сша

григорий карасин

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Выборы в конгресс США показали глубокий раскол в обществе, и демократы, и республиканцы сомневаются в легитимности выборного процесса, по итогам президентских выборов сценария гражданского конфликта в Соединенных Штатах исключить нельзя, такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Прошедшие 8 ноября выборы в конгресс пусть и не были столь скандальными и подтасованными, как избрание президента Джо Байдена в 2020 году, однако в очередной раз вскрыли (недостатки) архаичной американской избирательной системы", - сказал политик на пленарном заседании Совфеда в среду.По его словам, очевидно, что демократы теряют контроль над Палатой представителей, но удерживают сенат. При этом "выборы подтвердили глубокий раскол в американском обществе, примерно, надвое", - добавил он.Причем, ни республиканцы, ни демократы не доверяют результатам и сомневаются в легитимности выборного процесса, сказал Карасин."Что касается президентского избирательного марафона в США в 2024 году, который уже, по сути, старовал, будем анализировать странности, характерные для так называемых "недоразвитых демократий по критериям коллективного Запада и подконтрольного ему ОБСЕ вроде кандидатов-покойников, вбросов бюллетеней, неисправность машин для голосования", - отметил глава комитета СФ.По итогам выборов в конгресс США наблюдатели отмечали нарушения, в том числе на ряде участков не работали машины для голосования.Кроме того, Карасин обратил внимание на то, что в США отсутствует система общенационального подсчета голосов, который на практике происходит под контролем губернаторов.По мнению законодателя, допущенные в ходе выборов в Конгресс нарушения в ходе президентских выборов могут повториться. "Так что сценарий гражданского конфликта в США исключить нельзя", - полагает он.По словам Карасина, все это в очередной раз подтверждается фактом, что политических ценностей и моделей, которые США экспортируют в другие страны, сами они намерены придерживаться в последнюю очередь, это очевидно.

https://ria.ru/20221116/tramp-1831834279.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сша, григорий карасин, совет федерации рф