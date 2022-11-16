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В Совфеде не исключили гражданского конфликта в США после выборов 2024 года - РИА Новости, 16.11.2022
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В Совфеде не исключили гражданского конфликта в США после выборов 2024 года
В Совфеде не исключили гражданского конфликта в США после выборов 2024 года - РИА Новости, 16.11.2022
В Совфеде не исключили гражданского конфликта в США после выборов 2024 года
Выборы в конгресс США показали глубокий раскол в обществе, и демократы, и республиканцы сомневаются в легитимности выборного процесса, по итогам президентских... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:09
2022-11-16T12:09
политика
сша
григорий карасин
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Выборы в конгресс США показали глубокий раскол в обществе, и демократы, и республиканцы сомневаются в легитимности выборного процесса, по итогам президентских выборов сценария гражданского конфликта в Соединенных Штатах исключить нельзя, такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Прошедшие 8 ноября выборы в конгресс пусть и не были столь скандальными и подтасованными, как избрание президента Джо Байдена в 2020 году, однако в очередной раз вскрыли (недостатки) архаичной американской избирательной системы", - сказал политик на пленарном заседании Совфеда в среду.По его словам, очевидно, что демократы теряют контроль над Палатой представителей, но удерживают сенат. При этом "выборы подтвердили глубокий раскол в американском обществе, примерно, надвое", - добавил он.Причем, ни республиканцы, ни демократы не доверяют результатам и сомневаются в легитимности выборного процесса, сказал Карасин."Что касается президентского избирательного марафона в США в 2024 году, который уже, по сути, старовал, будем анализировать странности, характерные для так называемых "недоразвитых демократий по критериям коллективного Запада и подконтрольного ему ОБСЕ вроде кандидатов-покойников, вбросов бюллетеней, неисправность машин для голосования", - отметил глава комитета СФ.По итогам выборов в конгресс США наблюдатели отмечали нарушения, в том числе на ряде участков не работали машины для голосования.Кроме того, Карасин обратил внимание на то, что в США отсутствует система общенационального подсчета голосов, который на практике происходит под контролем губернаторов.По мнению законодателя, допущенные в ходе выборов в Конгресс нарушения в ходе президентских выборов могут повториться. "Так что сценарий гражданского конфликта в США исключить нельзя", - полагает он.По словам Карасина, все это в очередной раз подтверждается фактом, что политических ценностей и моделей, которые США экспортируют в другие страны, сами они намерены придерживаться в последнюю очередь, это очевидно.
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политика, сша, григорий карасин, совет федерации рф
Политика, США, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
12:09 16.11.2022
 
В Совфеде не исключили гражданского конфликта в США после выборов 2024 года

Сенатор Карасин не исключил гражданского конфликта в США по итогам президентских выборов

© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Выборы в конгресс США показали глубокий раскол в обществе, и демократы, и республиканцы сомневаются в легитимности выборного процесса, по итогам президентских выборов сценария гражданского конфликта в Соединенных Штатах исключить нельзя, такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Прошедшие 8 ноября выборы в конгресс пусть и не были столь скандальными и подтасованными, как избрание президента Джо Байдена в 2020 году, однако в очередной раз вскрыли (недостатки) архаичной американской избирательной системы", - сказал политик на пленарном заседании Совфеда в среду.
По его словам, очевидно, что демократы теряют контроль над Палатой представителей, но удерживают сенат. При этом "выборы подтвердили глубокий раскол в американском обществе, примерно, надвое", - добавил он.
Причем, ни республиканцы, ни демократы не доверяют результатам и сомневаются в легитимности выборного процесса, сказал Карасин.
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"Что касается президентского избирательного марафона в США в 2024 году, который уже, по сути, старовал, будем анализировать странности, характерные для так называемых "недоразвитых демократий по критериям коллективного Запада и подконтрольного ему ОБСЕ вроде кандидатов-покойников, вбросов бюллетеней, неисправность машин для голосования", - отметил глава комитета СФ.
По итогам выборов в конгресс США наблюдатели отмечали нарушения, в том числе на ряде участков не работали машины для голосования.
Кроме того, Карасин обратил внимание на то, что в США отсутствует система общенационального подсчета голосов, который на практике происходит под контролем губернаторов.
По мнению законодателя, допущенные в ходе выборов в Конгресс нарушения в ходе президентских выборов могут повториться. "Так что сценарий гражданского конфликта в США исключить нельзя", - полагает он.
По словам Карасина, все это в очередной раз подтверждается фактом, что политических ценностей и моделей, которые США экспортируют в другие страны, сами они намерены придерживаться в последнюю очередь, это очевидно.
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