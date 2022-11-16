08:00 16.11.2022 (обновлено: 08:08 16.11.2022)
Изменения неизбежны. Почему лидеры Запада решили дружить с Китаем
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Западные страны воспользовались саммитом G20, чтобы возобновить общение с главой КНР Си Цзиньпином. За пару дней он встретился с лидерами США, Европы и Австралии, и его заверили в искреннем желании дружить. Система международных отношений необратимо меняется. Кто выиграет от этого — в материале РИА Новости.
Стратегия двойки
В Стратегии национальной безопасности США говорится, что КНР — это проблема, но с китайцами нужно взаимодействовать, а не воевать. Другое дело — Россия: это угроза, с которой следует бороться. При этом сближение Москвы и Пекина может послужить непреодолимым препятствием для американской гегемонии — как военной, так и экономической. Следовательно, этому надо помешать.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Россия не скрывает своего интереса к альянсу с КНР. В 2021-м взаимный торговый оборот почти достиг 147 миллиардов долларов, в первые шесть месяцев 2022-го вырос на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Идут переговоры об интеграции ЕАЭС в программу "Один пояс — один путь". Китай дистанцируется от антироссийской риторики в Совбезе и на Генассамблее ООН, в том числе от требований репараций Киеву. В свою очередь, Москва поддержала Пекин, когда на Тайвань прилетела конгрессвумен Нэнси Пелоси, нарушив тем самым принцип одного Китая.
Тем не менее старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post 8 ноября опубликовала статью о том, что судьба мира зависит от сотрудничества США и Китая. Возможный альянс назвали "Группой двух". В нулевые Вашингтон уже предлагал это Пекину, но китайцы не пожелали стать ведомыми в этой паре.
По мере того как Китай становился могущественнее, в США все больше опасались за свои стратегические интересы. Дальнейшее противостояние грозит окончательным обрушением "слабеющего либерального международного порядка", что принесет никому не нужные "хаос и неопределенность", полагает газета. Поэтому концепция "Группы двух" актуальна как никогда.
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Историческая встреча
Си Цзиньпин и Джо Байден встретились в Индонезии накануне саммита G20. Американский президент сказал, что он и его страна всегда открыты для контактов. В свою очередь, глава КНР отметил: нынешние отношения между Пекином и Вашингтоном не отвечают ожиданиям ни китайцев и американцев, ни международного сообщества, поэтому их нужно вывести на новый уровень.
Вместе с тем он подчеркнул, что Китай продолжит независимую внешнюю политику, в том числе направленную на защиту системы международных отношений, в сердце которой находится ООН. В мире хватит места как для развития КНР и США, так и для их совместного процветания, подчеркнул Си. И высоко оценил слова Байдена о том, что Вашингтон не стремится развязать новую холодную войну, изменить политическое устройство КНР, а также признает Тайвань частью Китая. Как бы в благодарность за это он заверил, что не собирается посягать на сложившийся мировой порядок, бросать вызов американцам и тем более пытаться занять их место.
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
При этом китайский лидер предложил отказаться от противостояния по линии "демократия против авторитаризма". По его словам, и в КНР, и в США — демократия с национальной спецификой. Обе системы несовершенны и нуждаются в постоянном развитии.
Затронули и украинский кризис. Си надеется, что США и Евросоюз вступят в полноценный диалог с Россией. Китайский лидер и американский президент совместно заявили о недопустимости применения на Украине ядерного оружия и угрозы его использования.
Один из главных итогов встречи — решение отправить главу Госдепа Энтони Блинкена в Пекин. Об этом журналистам сообщил глава МИД Китая Ван И. Также создадут совместные рабочие группы по финансовым и торгово-экономическим вопросам.
Не только Америка
Затем Си побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Оба высказались за скорейшее прекращение огня на Украине, призвав стороны конфликта к переговорам, выступили за совместное решение проблем, связанных с энергетической и продовольственной безопасностью. Кроме того, Пекин предложил Парижу расширять сотрудничество в области инноваций и технологий.
© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита G20 на Бали
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита G20 на Бали
Канцлер Германии Олаф Шольц указал на важность заявления лидеров Китая и США о недопустимости применения ядерного оружия на Украине. Это красная линия, которую нельзя переступать. В начале ноября Шольц встречался с Си в Пекине и пообещал ему, что Германия поспособствует сближению КНР с Европой.
Впервые за шесть лет состоялись переговоры руководителей Китая и Австралии. В последнее время отношения между странами складывались непросто — из-за участия Канберры в военном альянсе AUKUS (с США и Великобританией), а также четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) с США, Индией и Японией. Тем не менее на полях G20 премьер Энтони Альбанезе "приятно обсудил" с Си торговые и консульские проблемы, отметив, что разногласия есть, но их можно урегулировать. Си согласился и подчеркнул: трудности — это не то, чего хотелось бы при взаимодействии с Австралией.
Дипломатическое русло
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Китай настроен на сотрудничество. Мировые игроки чувствуют нарастающее напряжение — и это никому не нравится.
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в медиабанкЗал заседаний перед началом XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине
Зал заседаний перед началом XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине
"Пекин в обозримой перспективе не сможет привести в соответствие свои экономические и политические возможности, чтобы противостоять США. Не хватает собственных технологий, к тому же негативно сказалась пандемия коронавируса. Запад тоже понимает, что не выдержит эскалации конфликта с Китаем. Стороны надеются наладить взаимовыгодное сотрудничество", — говорит главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Виноградов.
По мнению главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, пока основные события происходят в Европе, но по-настоящему большая игра развернется в Азии с участием США и Китая. "Соперничество никуда не делось, однако тут есть разные фазы — сейчас мы наблюдаем потепление", — сказал эксперт.
Переустройство мира запущено довольно давно, просто в конце февраля все резко ускорилось, полагают специалисты. Москва не в состоянии помешать сближению Запада с Китаем, но этот процесс настолько сложный, что довести его до конца вряд ли получится.
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"Запад хочет, чтобы сотрудничество с Китаем приносило прибыль, а Пекин от этого ничего не выигрывал. В частности, китайцам не предоставляют передовые технологии, запрещают скупать европейские компании. В таком варианте сближение может быть лишь временным", — объясняет политолог Сергей Марков.
К середине ХХI века Китай надеется избавиться от статуса мировой фабрики, но сохранить экономическое лидерство. Для этого надо воспитать собственные высококлассные кадры, способные управлять предприятиями в развивающихся странах и создавать технологии будущего. Важную роль в этом играет программа "Один пояс — один путь", к которой хочет присоединиться ЕАЭС.
К тому же американская система власти устроена так, что президент может признавать территориальную целостность КНР, а конгрессмены, в том числе из его партии, так и продолжат поддерживать на Тайване сепаратистов. В конце концов, всего два месяца назад США выделили на оборону острова 4,5 миллиарда долларов.
Все это означает, что Пекин не присоединится к антироссийским санкциям и не станет голосовать против Москвы в ООН, даже если все западные лидеры назовут Си своим другом. Тем временем экономический центр продолжит смещаться с Запада на Восток — и там Россия найдет себе место в качестве партнера Китая.