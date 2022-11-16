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Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре - РИА Новости, 17.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221116/kino-1832081837.html
Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре
Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре - РИА Новости, 17.11.2022
Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре
Новый альбом группы "Кино" выйдет в декабре, это будут студийные записи группы за последние 10 лет в современной обработке, сообщается в официальном сообществе... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-16T23:02
2022-11-17T11:06
группа "кино"
кино
шоубиз
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый альбом группы "Кино" выйдет в декабре, это будут студийные записи группы за последние 10 лет в современной обработке, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".Коллектив отметил, что релиз выйдет в декабре, а CD с новым альбомом будет продаваться на концерте в Санкт-Петербурге. Камерная презентация состоится 24 декабря.
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группа "кино", кино
Группа "Кино", Кино, Шоубиз
23:02 16.11.2022 (обновлено: 11:06 17.11.2022)
 
Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре

Группа "Кино" выпустит новый альбом со студийными записями за десять лет в декабре

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкКнига об истории группы "Кино"
Книга об истории группы Кино - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Книга об истории группы "Кино". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый альбом группы "Кино" выйдет в декабре, это будут студийные записи группы за последние 10 лет в современной обработке, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
Коллектив отметил, что релиз выйдет в декабре, а CD с новым альбомом будет продаваться на концерте в Санкт-Петербурге. Камерная презентация состоится 24 декабря.
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 12:33Шоубиз
Седокова объяснила, почему решила перевыпустить "Не оставляй меня, любимый"
 
ШоубизГруппа "Кино"Кино
 
 
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