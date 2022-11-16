https://ria.ru/20221116/kino-1832081837.html
Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре
Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре - РИА Новости, 17.11.2022
Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре
Новый альбом группы "Кино" выйдет в декабре, это будут студийные записи группы за последние 10 лет в современной обработке, сообщается в официальном сообществе... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-16T23:02
2022-11-16T23:02
2022-11-17T11:06
группа "кино"
кино
шоубиз
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый альбом группы "Кино" выйдет в декабре, это будут студийные записи группы за последние 10 лет в современной обработке, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".Коллектив отметил, что релиз выйдет в декабре, а CD с новым альбомом будет продаваться на концерте в Санкт-Петербурге. Камерная презентация состоится 24 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группа "кино", кино
Группа "Кино", Кино, Шоубиз
23:02 16.11.2022 (обновлено: 11:06 17.11.2022)
Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре
Группа "Кино" выпустит новый альбом со студийными записями за десять лет в декабре