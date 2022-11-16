https://ria.ru/20221116/kino-1832081837.html

Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре

Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре - РИА Новости, 17.11.2022

Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре

Новый альбом группы "Кино" выйдет в декабре, это будут студийные записи группы за последние 10 лет в современной обработке, сообщается в официальном сообществе... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-16T23:02

2022-11-16T23:02

2022-11-17T11:06

группа "кино"

кино

шоубиз

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый альбом группы "Кино" выйдет в декабре, это будут студийные записи группы за последние 10 лет в современной обработке, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".Коллектив отметил, что релиз выйдет в декабре, а CD с новым альбомом будет продаваться на концерте в Санкт-Петербурге. Камерная презентация состоится 24 декабря.

https://ria.ru/20221111/sedokova-1830544685.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

группа "кино", кино