https://ria.ru/20221116/kherson-1831811979.html

В Крыму уверены в освобождении правобережной части Херсонской области

В Крыму уверены в освобождении правобережной части Херсонской области - РИА Новости, 16.11.2022

В Крыму уверены в освобождении правобережной части Херсонской области

Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что правобережная часть Херсонской области будет снова освобождена от украинских войск. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:14

2022-11-16T08:14

2022-11-16T08:14

специальная военная операция на украине

владимир константинов

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

херсонская область

вооруженные силы рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что правобережная часть Херсонской области будет снова освобождена от украинских войск."Я уверен, что отход наших войск имеет стратегическое значение. Поэтому у меня нет сомнений, что мы снова вернемся на правобережную часть Херсонской области и восстановим полный контроль над границей региона. Теперь для нас это - дело принципа", - сказал Константинов РИА Новости.По его мнению, успешное завершение спецоперации позволит создать надежный заслон безопасности для России на многие годы.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

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Дарья Буймова

владимир константинов, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность