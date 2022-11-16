https://ria.ru/20221116/kazakhstan-1831823761.html

Токаев призвал казахстанцев избрать "наемного менеджера" на семь лет

Токаев призвал казахстанцев избрать "наемного менеджера" на семь лет - РИА Новости, 16.11.2022

Токаев призвал казахстанцев избрать "наемного менеджера" на семь лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников прийти на избирательные участки в ближайшее воскресенье и проголосовать на выборах главы... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:22

2022-11-16T09:22

2022-11-16T09:22

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АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников прийти на избирательные участки в ближайшее воскресенье и проголосовать на выборах главы государства, назвав президента "наемным менеджером", с которым народ заключает контракт на определенный срок.Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября. В кампании принимают участие шесть кандидатов, включая действующего главу государства."Сейчас для нашей страны наступает время ответственных решений и судьбоносных перемен. Призываю всех соотечественников проявить гражданскую сознательность и деятельный патриотизм, сделав свой выбор в этот важный исторический момент", - заявил он в среду на встрече с общественностью Алма-Аты.По его словам, исход выборов определит то, как будет развиваться Казахстан в ближайшие семь лет. Токаев заверил, что процесс голосования, как и вся избирательная кампания, должна пройти честно, открыто и справедливо, а неукоснительное соблюдение этих принципов станет залогом дальнейшего укрепления доверия граждан к государству".Поэтому, продолжил он, должность президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность. "Каждый, кто занимал и будет занимать этот пост, будет держать ответ перед тремя самыми взыскательными судьями – народом, историей и своей совестью", - добавил он.

https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825851796.html

https://ria.ru/20220921/kazakhstan-1818417819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, алма-ата