23:19 16.11.2022 (обновлено: 11:57 17.11.2022)
Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине
Глава Чечни Кадыров отреагировал на объявление его в розыск СБУ фразой "я приду за вами"
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине, подчеркнув, что придет сам.
"Меня искать не надо. Я, кстати, уже пару раз бывал на Украине и не видел, чтобы там кто-то был озадачен моей поимкой", - отметил он в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Глава Чечни обратился к представителям спецслужбы и попросил их "назначить точку", чтобы "приехать и наказать" их за "все преступления".
Кадыров заявил, что СБУ в реальности ничего не делает, чтобы установить его местонахождение. Он иронично объяснил это тем, что "электричество регулярно отключается, работать в таких условиях очень затруднительно".
Украинские спецслужбы объявили Кадырова в розыск накануне. Главу Чечни обвиняют по двум статьям УК, в частности, "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Она предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Рамзан Кадыров - не первый российский политик, которого разыскивают на Украине. Так, десятого октября официального представителя МИД Марию Захарову и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины.
Также в списках СБУ находятся директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле негативно оценивают объявление в розыск российских политиков на Украине.