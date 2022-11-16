Рейтинг@Mail.ru
Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/kadyrov-1832083648.html
Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине
Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине, подчеркнув, что придет сам. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-16T23:19
2022-11-17T11:57
рамзан кадыров
украина
служба безопасности украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине, подчеркнув, что придет сам."Меня искать не надо. Я, кстати, уже пару раз бывал на Украине и не видел, чтобы там кто-то был озадачен моей поимкой", - отметил он в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.Глава Чечни обратился к представителям спецслужбы и попросил их "назначить точку", чтобы "приехать и наказать" их за "все преступления".Кадыров заявил, что СБУ в реальности ничего не делает, чтобы установить его местонахождение. Он иронично объяснил это тем, что "электричество регулярно отключается, работать в таких условиях очень затруднительно".Украинские спецслужбы объявили Кадырова в розыск накануне. Главу Чечни обвиняют по двум статьям УК, в частности, "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Она предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.Рамзан Кадыров - не первый российский политик, которого разыскивают на Украине. Так, десятого октября официального представителя МИД Марию Захарову и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины. Также в списках СБУ находятся директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле негативно оценивают объявление в розыск российских политиков на Украине.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1832081427.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, украина, служба безопасности украины, в мире
Рамзан Кадыров, Украина, Служба безопасности Украины, В мире
23:19 16.11.2022 (обновлено: 11:57 17.11.2022)
 
Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине

Глава Чечни Кадыров отреагировал на объявление его в розыск СБУ фразой "я приду за вами"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине, подчеркнув, что придет сам.
"Меня искать не надо. Я, кстати, уже пару раз бывал на Украине и не видел, чтобы там кто-то был озадачен моей поимкой", - отметил он в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Глава Чечни обратился к представителям спецслужбы и попросил их "назначить точку", чтобы "приехать и наказать" их за "все преступления".
Кадыров заявил, что СБУ в реальности ничего не делает, чтобы установить его местонахождение. Он иронично объяснил это тем, что "электричество регулярно отключается, работать в таких условиях очень затруднительно".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
08:00
Запад нашел выход из украинского кризиса
Украинские спецслужбы объявили Кадырова в розыск накануне. Главу Чечни обвиняют по двум статьям УК, в частности, "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Она предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Рамзан Кадыров - не первый российский политик, которого разыскивают на Украине. Так, десятого октября официального представителя МИД Марию Захарову и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины.
Также в списках СБУ находятся директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле негативно оценивают объявление в розыск российских политиков на Украине.
Следственный комитет России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 22:57
СК расследует привлечение Киевом к ответственности Кадырова и Суровикина
 
Рамзан КадыровУкраинаСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала