https://ria.ru/20221116/kadyrov-1832083648.html

Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине

Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине - РИА Новости, 17.11.2022

Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине, подчеркнув, что придет сам. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-16T23:19

2022-11-16T23:19

2022-11-17T11:57

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине, подчеркнув, что придет сам."Меня искать не надо. Я, кстати, уже пару раз бывал на Украине и не видел, чтобы там кто-то был озадачен моей поимкой", - отметил он в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.Глава Чечни обратился к представителям спецслужбы и попросил их "назначить точку", чтобы "приехать и наказать" их за "все преступления".Кадыров заявил, что СБУ в реальности ничего не делает, чтобы установить его местонахождение. Он иронично объяснил это тем, что "электричество регулярно отключается, работать в таких условиях очень затруднительно".Украинские спецслужбы объявили Кадырова в розыск накануне. Главу Чечни обвиняют по двум статьям УК, в частности, "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Она предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.Рамзан Кадыров - не первый российский политик, которого разыскивают на Украине. Так, десятого октября официального представителя МИД Марию Захарову и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины. Также в списках СБУ находятся директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле негативно оценивают объявление в розыск российских политиков на Украине.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1832081427.html

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рамзан кадыров, украина, служба безопасности украины, в мире