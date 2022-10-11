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В Кремле отреагировали на объявление СБУ в розыск российских политиков - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/politiki-1823116113.html
В Кремле отреагировали на объявление СБУ в розыск российских политиков
В Кремле отреагировали на объявление СБУ в розыск российских политиков - РИА Новости, 11.10.2022
В Кремле отреагировали на объявление СБУ в розыск российских политиков
В Кремле негативно оценивают объявление Службы безопасности Украины (СБУ) в розыск российских политиков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:32
2022-10-11T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле негативно оценивают объявление Службы безопасности Украины (СБУ) в розыск российских политиков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Негативно воспринимаем", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов совбеза РФ и представителей военного командования России.В Telegram-канале СБУ подтвердили информацию объявлении Медведева и Захаровой в розыск, добавив, что сделано это было "еще в марте". По заявлению ведомства, в розыск по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" также объявлен ряд других членов Совбеза РФ, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в ответ на возбужденное на Украине уголовное дело, в частности, в отношении командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Дмитрий Песков
14:32 11.10.2022 (обновлено: 14:43 11.10.2022)
 
В Кремле отреагировали на объявление СБУ в розыск российских политиков

Песков: в Кремле негативно оценили объявление СБУ в розыск российских политиков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле негативно оценивают объявление Службы безопасности Украины (СБУ) в розыск российских политиков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Негативно воспринимаем", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов совбеза РФ и представителей военного командования России.
В Telegram-канале СБУ подтвердили информацию объявлении Медведева и Захаровой в розыск, добавив, что сделано это было "еще в марте". По заявлению ведомства, в розыск по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" также объявлен ряд других членов Совбеза РФ, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.
После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в ответ на возбужденное на Украине уголовное дело, в частности, в отношении командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина.
Последствия взрывов в городе Днепр на Украине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00
Россия опустила на Запад асимметричную тьму
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныДмитрий Песков
 
 
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