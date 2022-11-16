21:09 16.11.2022 (обновлено: 08:46 17.11.2022)
СБУ объявила Кадырова в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Кадырова
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск, следует из базы данных ведомства.
Согласно документу, ему инкриминируются две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Согласно Уголовному кодексу Украины, она предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ. Он отметил, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой.
"Господа эсбэушники, назначьте точку, я сам приеду, приду за вами и накажу вас за все ваши преступления", — сказал Кадыров в видео, опубликованном в Telegram.
Он также отметил, что СБУ не совершает никаких реальных оперативных действий по установлению его местонахождения, так как "электричество регулярно отключается и работать в таких условиях очень затруднительно". К тому же, по словам главы Чечни, "сирены воздушной тревоги вечно мешают".
Кадыров — не первый российский политический деятель, объявленный СБУ в розыск. Ранее это коснулось официального представителя МИД Марии Захаровой и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Их, в частности, обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. Кроме того, в розыск объявили ряд других членов Совбеза и представителей военного командования России. Речь, в частности, идет об официальном представителе Минобороны Игоре Конашенкове и командующем группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергее Суровикине.
Также СБУ объявила о розыске директора ФСБ Александра Бортникова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы МВД Владимира Колокольцева, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева, секретаря Совбеза России Николая Патрушева.
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