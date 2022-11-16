15:45 16.11.2022 (обновлено: 15:51 16.11.2022)
Глава Индонезии назвал Си Цзиньпина своим "старшим братом"
Глава Индонезии Видодо назвал Си Цзиньпина "старшим братом" на встрече после саммита G20
© AP Photo / Mark BakerПрезидент Индонезии Джоко Видодо
© AP Photo / Mark Baker
Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал председателя КНР Си Цзиньпина как "старшего брата" на двусторонней встрече, состоявшейся после саммита G20 на Бали, сообщает агентство ANTARA.
"Я очень рад новой возможности видеть моего старшего брата Си Цзиньпина на Бали после нашей встречи в Пекине", - сказал Видодо на двусторонней встрече, трансляция которой велась в YouTube секретариата президента Индонезии.
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Видодо также поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК на XX съезде партии в октябре.
"Чуть ранее мы вместе посмотрели на демонстрацию скоростного поезда Джакарта-Бандунг. Я надеюсь, что поезд начнет работу в июне 2023 года", - добавил президент Индонезии.
Китайская сторона в рамках своей стратегии "Один пояс, один путь" финансирует до 80% строительства скоростной железной дороги Джакарта-Бандунг и создания скоростного поезда.
Си Цзиньпин поздравил Видодо с успешным председательством на саммите G20. Председатель КНР отметил, что в этом году Видодо посетил Пекин в качестве первого главы государства, принятого Китаем после начала пандемии COVID-19. Он добавил, что выбрал Индонезию в качестве первой страны, которую посетил после завершения XX съезда Коммунистической партии Китая.