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В Благовещенске осудят мужчину, ранившего сына ножом из-за компьютерных игр
В Благовещенске осудят мужчину, ранившего сына ножом из-за компьютерных игр - РИА Новости, 16.11.2022
В Благовещенске осудят мужчину, ранившего сына ножом из-за компьютерных игр
Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело об ударе ножом, который местный житель нанес 17-летнему сыну за чрезмерное увлечение компьютерными... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:20
2022-11-16T10:20
2022-11-16T10:20
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя – РИА Новости. Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело об ударе ножом, который местный житель нанес 17-летнему сыну за чрезмерное увлечение компьютерными играми, сообщает прокуратура Амурской области в среду."Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", - говорится в релизе.Следствием установлено, что в августе 47-летний житель Благовещенска в пьяном виде поссорился с сыном из-за того, что тот играл в компьютерные игры и "высказал в адрес отца неуважение". Разозлившись, обвиняемый ударил подростка ножом в грудь. Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд.Уголовный кодекс РФ за указанное преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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происшествия, благовещенск, амурская область, россия, благовещенский городской суд
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия, Благовещенский городской суд
В Благовещенске осудят мужчину, ранившего сына ножом из-за компьютерных игр
В Благовещенске будут судить мужчину, ударившего сына ножом из-за любви к геймингу