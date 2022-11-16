https://ria.ru/20221116/gruppirovki-1831853706.html
Ударные группировки ВСУ постоянно пополняются у линии фронта, заявили в ЛНР
Ударные группировки ВСУ постоянно пополняются у линии фронта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.11.2022
Ударные группировки ВСУ постоянно пополняются у линии фронта, заявили в ЛНР
Ударные украинские группировки постоянно пополняются свежими силами на различных участках фронта в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости офицер... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:01
2022-11-16T11:01
2022-11-16T15:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
харьковская область
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Ударные украинские группировки постоянно пополняются свежими силами на различных участках фронта в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, противник регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны, причем "практически по всей зоне ответственности" ЛНР — от Артемовского направления и до Харьковской области."Ударные группировки постоянно пополняются свежими силами, поскольку в результате наступательных действий ВФУ несут потери как в живой силе, так и технике. Сосредоточение ударных сил идет на разных направлениях, а численный состав варьируется от взвода до батальонно-тактических групп", — сказал собеседник агентства.Обстановка на линии боевого соприкосновения за последнее время существенных изменений не претерпела и остается стабильно напряженной, добавил Марочко.
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
11:01 16.11.2022 (обновлено: 15:44 16.11.2022)
Ударные группировки ВСУ постоянно пополняются у линии фронта, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили о наступлении ВСУ от Артемовского направления до Харьковской области