https://ria.ru/20221116/gruppirovki-1831853706.html

Ударные группировки ВСУ постоянно пополняются у линии фронта, заявили в ЛНР

Ударные группировки ВСУ постоянно пополняются у линии фронта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.11.2022

Ударные группировки ВСУ постоянно пополняются у линии фронта, заявили в ЛНР

Ударные украинские группировки постоянно пополняются свежими силами на различных участках фронта в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости офицер... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:01

2022-11-16T11:01

2022-11-16T15:44

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

харьковская область

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Ударные украинские группировки постоянно пополняются свежими силами на различных участках фронта в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, противник регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны, причем "практически по всей зоне ответственности" ЛНР — от Артемовского направления и до Харьковской области."Ударные группировки постоянно пополняются свежими силами, поскольку в результате наступательных действий ВФУ несут потери как в живой силе, так и технике. Сосредоточение ударных сил идет на разных направлениях, а численный состав варьируется от взвода до батальонно-тактических групп", — сказал собеседник агентства.Обстановка на линии боевого соприкосновения за последнее время существенных изменений не претерпела и остается стабильно напряженной, добавил Марочко.

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

луганская народная республика

харьковская область

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Влада Копылова

луганская народная республика, андрей марочко, харьковская область, вооруженные силы украины