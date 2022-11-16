https://ria.ru/20221116/g20-1831881082.html

В Индонезии российскую делегацию на G20 встретили неожиданным баннером

В Индонезии российскую делегацию на G20 встретили неожиданным баннером - РИА Новости, 16.11.2022

В Индонезии российскую делегацию на G20 встретили неожиданным баннером

Российскую делегацию в аэропорту Бали на саммите G20 встретили обновленной картой России, пишет Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:09

2022-11-16T12:09

2022-11-16T16:18

в мире

владимир путин

россия

бали

донецкая народная республика

госдума рф

совет федерации рф

большая двадцатка

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российскую делегацию в аэропорту Бали на саммите G20 встретили обновленной картой России, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.Издание утверждает, что на изображении, которое висело в аэропорту Бали, в составе страны были указаны ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html

россия

бали

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, россия, бали, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф, большая двадцатка, саммит g20