https://ria.ru/20221116/g20-1831881082.html
В Индонезии российскую делегацию на G20 встретили неожиданным баннером
В Индонезии российскую делегацию на G20 встретили неожиданным баннером - РИА Новости, 16.11.2022
В Индонезии российскую делегацию на G20 встретили неожиданным баннером
Российскую делегацию в аэропорту Бали на саммите G20 встретили обновленной картой России, пишет Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:09
2022-11-16T12:09
2022-11-16T16:18
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россия
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госдума рф
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российскую делегацию в аэропорту Бали на саммите G20 встретили обновленной картой России, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.Издание утверждает, что на изображении, которое висело в аэропорту Бали, в составе страны были указаны ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html
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в мире, владимир путин, россия, бали, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Россия, Бали, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка, Саммит G20
12:09 16.11.2022 (обновлено: 16:18 16.11.2022)
В Индонезии российскую делегацию на G20 встретили неожиданным баннером
В Индонезии разместили баннер с обновленной картой России