https://ria.ru/20221116/fosfor-1832087845.html

Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе

Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе - РИА Новости, 16.11.2022

Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе

Боеприпасы с белым фосфором, предположительно, примененные во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, были поставлены с Украины, заявил в среду... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T23:49

2022-11-16T23:49

2022-11-16T23:50

в мире

роберт менендес

нагорный карабах

украина

азербайджан

владимир зеленский

сенат сша

армения

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Боеприпасы с белым фосфором, предположительно, примененные во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, были поставлены с Украины, заявил в среду председатель комитета по международным делам сената конгресса США Роберт Менендес.В ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в применении фосфорных боеприпасов.Азербайджанская сторона последовательно отвергала обвинения в применении боеприпасов с белым фосфором в Карабахе в 2020 году. Владимир Зеленский, в свою очередь, отвергал предположения о том, что Украина могла выступать поставщиком таких веществ.

https://ria.ru/20220524/karabakh-1790452796.html

нагорный карабах

украина

азербайджан

армения

сша

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в мире, роберт менендес, нагорный карабах, украина, азербайджан, владимир зеленский, сенат сша, армения, сша