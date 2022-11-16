23:49 16.11.2022 (обновлено: 23:50 16.11.2022)
Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе
В сенате США рассказали, что Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Боеприпасы с белым фосфором, предположительно, примененные во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, были поставлены с Украины, заявил в среду председатель комитета по международным делам сената конгресса США Роберт Менендес.
В ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в применении фосфорных боеприпасов.
"Вы знакомы с сообщениями о применении Азербайджаном незаконного оружия, в том числе белого фосфора и кассетных бомб, которые являются вооружениями, запрещенными на международном уровне? Белый фосфор очень широко освещался, и, к сожалению, он был предоставлен Украиной", - сказал Менендес в ходе сенатских слушаний, посвященных ситуации в Закавказье.
Азербайджанская сторона последовательно отвергала обвинения в применении боеприпасов с белым фосфором в Карабахе в 2020 году. Владимир Зеленский, в свою очередь, отвергал предположения о том, что Украина могла выступать поставщиком таких веществ.
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