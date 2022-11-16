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Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе - РИА Новости, 16.11.2022
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Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе
Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе - РИА Новости, 16.11.2022
Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе
Боеприпасы с белым фосфором, предположительно, примененные во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, были поставлены с Украины, заявил в среду... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T23:49
2022-11-16T23:50
в мире
роберт менендес
нагорный карабах
украина
азербайджан
владимир зеленский
сенат сша
армения
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Боеприпасы с белым фосфором, предположительно, примененные во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, были поставлены с Украины, заявил в среду председатель комитета по международным делам сената конгресса США Роберт Менендес.В ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в применении фосфорных боеприпасов.Азербайджанская сторона последовательно отвергала обвинения в применении боеприпасов с белым фосфором в Карабахе в 2020 году. Владимир Зеленский, в свою очередь, отвергал предположения о том, что Украина могла выступать поставщиком таких веществ.
https://ria.ru/20220524/karabakh-1790452796.html
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в мире, роберт менендес, нагорный карабах, украина, азербайджан, владимир зеленский, сенат сша, армения, сша
В мире, Роберт Менендес, Нагорный Карабах, Украина, Азербайджан, Владимир Зеленский, Сенат США, Армения, США
23:49 16.11.2022 (обновлено: 23:50 16.11.2022)
 
Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе

В сенате США рассказали, что Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Боеприпасы с белым фосфором, предположительно, примененные во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, были поставлены с Украины, заявил в среду председатель комитета по международным делам сената конгресса США Роберт Менендес.
В ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в применении фосфорных боеприпасов.
"Вы знакомы с сообщениями о применении Азербайджаном незаконного оружия, в том числе белого фосфора и кассетных бомб, которые являются вооружениями, запрещенными на международном уровне? Белый фосфор очень широко освещался, и, к сожалению, он был предоставлен Украиной", - сказал Менендес в ходе сенатских слушаний, посвященных ситуации в Закавказье.
Азербайджанская сторона последовательно отвергала обвинения в применении боеприпасов с белым фосфором в Карабахе в 2020 году. Владимир Зеленский, в свою очередь, отвергал предположения о том, что Украина могла выступать поставщиком таких веществ.
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В миреРоберт МенендесНагорный КарабахУкраинаАзербайджанВладимир ЗеленскийСенат СШААрменияСША
 
 
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