Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО заявил о важности "установить все факты" ракетного инцидента - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/fakty-1831793152.html
Генсек НАТО заявил о важности "установить все факты" ракетного инцидента
Генсек НАТО заявил о важности "установить все факты" ракетного инцидента - РИА Новости, 16.11.2022
Генсек НАТО заявил о важности "установить все факты" ракетного инцидента
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой, что важно "установить все факты" инцидента на польской территории. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T00:37
2022-11-16T00:43
в мире
йенс столтенберг
анджей дуда
алексей леонков
украина
польша
россия
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой, что важно "установить все факты" инцидента на польской территории."Важно, чтобы все факты были установлены", - написал Столтенберг в Twitter.Ранее чиновник НАТО на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что альянс в координации с польскими властями изучает сообщения об инциденте.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.Ряд стран заявили о необходимости получить больше информации об инциденте.
https://ria.ru/20221115/rakety-1831787972.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/rakety-1831789774.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, анджей дуда, алексей леонков, украина, польша, россия, министерство обороны сша, нато, зрк с-300
В мире, Йенс Столтенберг, Анджей Дуда, Алексей Леонков, Украина, Польша, Россия, Министерство обороны США, НАТО, ЗРК С-300
00:37 16.11.2022 (обновлено: 00:43 16.11.2022)
 
Генсек НАТО заявил о важности "установить все факты" ракетного инцидента

Столтенберг заявил в разговоре с Дудой, что важно "установить все факты" падения ракет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой, что важно "установить все факты" инцидента на польской территории.
"Важно, чтобы все факты были установлены", - написал Столтенберг в Twitter.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 23:26
Госдеп хочет определить, было ли падение ракет в Польше преднамеренным
Ранее чиновник НАТО на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что альянс в координации с польскими властями изучает сообщения об инциденте.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Ряд стран заявили о необходимости получить больше информации об инциденте.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 23:23В мире
Госдеп США пообещал разобраться в ситуации с падением ракет в Польше
 
В миреЙенс СтолтенбергАнджей ДудаАлексей ЛеонковУкраинаПольшаРоссияМинистерство обороны СШАНАТОЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала