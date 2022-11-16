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Эрдоган намерен поговорить с Путиным по возвращении с Бали - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/erdogan-1831815697.html
Эрдоган намерен поговорить с Путиным по возвращении с Бали
Эрдоган намерен поговорить с Путиным по возвращении с Бали - РИА Новости, 16.11.2022
Эрдоган намерен поговорить с Путиным по возвращении с Бали
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление "зерновой сделки" и намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:43
2022-11-16T09:50
реджеп тайип эрдоган
специальная военная операция на украине
в мире
турция
владимир путин
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление "зерновой сделки" и намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после возвращения с индонезийского острова Бали, где проходил саммит G20.Эрдоган надеется на продление "зерновой сделки" на год и верит в это."Я рассчитываю на продление этой работы. Наши переговоры постоянно продолжаются, и я верю, что они будут продолжаться до сих пор, нет никаких проблем", - сказал турецкий лидер.По его словам, по возвращении с Бали он намерен по телефону обсудить ситуацию с российским лидером.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявлял в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20221115/sdelka-1831514750.html
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реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, владимир путин
Реджеп Тайип Эрдоган, Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Владимир Путин
08:43 16.11.2022 (обновлено: 09:50 16.11.2022)
 
Эрдоган намерен поговорить с Путиным по возвращении с Бали

Эрдоган рассчитывает на продление зерновой сделки и намерен поговорить с Путиным

© AP Photo / Mast Irham/PoolПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 на Бали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Mast Irham/Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 на Бали. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление "зерновой сделки" и намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после возвращения с индонезийского острова Бали, где проходил саммит G20.
Эрдоган надеется на продление "зерновой сделки" на год и верит в это.
"Я рассчитываю на продление этой работы. Наши переговоры постоянно продолжаются, и я верю, что они будут продолжаться до сих пор, нет никаких проблем", - сказал турецкий лидер.
По его словам, по возвращении с Бали он намерен по телефону обсудить ситуацию с российским лидером.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 09:05
Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявлял в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 13:08
В Кремле прокомментировали возможность продления продуктовой сделки
 
Специальная военная операция на УкраинеРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреТурцияВладимир Путин
 
 
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