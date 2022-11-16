https://ria.ru/20221116/erdogan-1831815697.html

Эрдоган намерен поговорить с Путиным по возвращении с Бали

Эрдоган намерен поговорить с Путиным по возвращении с Бали - РИА Новости, 16.11.2022

Эрдоган намерен поговорить с Путиным по возвращении с Бали

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление "зерновой сделки" и намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:43

2022-11-16T08:43

2022-11-16T09:50

реджеп тайип эрдоган

специальная военная операция на украине

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турция

владимир путин

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление "зерновой сделки" и намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после возвращения с индонезийского острова Бали, где проходил саммит G20.Эрдоган надеется на продление "зерновой сделки" на год и верит в это."Я рассчитываю на продление этой работы. Наши переговоры постоянно продолжаются, и я верю, что они будут продолжаться до сих пор, нет никаких проблем", - сказал турецкий лидер.По его словам, по возвращении с Бали он намерен по телефону обсудить ситуацию с российским лидером.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявлял в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20221115/sdelka-1831514750.html

https://ria.ru/20221114/sdelka-1831342992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, владимир путин