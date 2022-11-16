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Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах - РИА Новости, 16.11.2022
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Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах
Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах - РИА Новости, 16.11.2022
Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах
Сенаторы одобрили закон, который переносит на 2025 год начало перехода к рыночному ценообразованию на электроэнергию на территориях Северного Кавказа, Бурятии,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:59
2022-11-16T13:59
экономика
северный кавказ
совет федерации рф
россия
урал
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который переносит на 2025 год начало перехода к рыночному ценообразованию на электроэнергию на территориях Северного Кавказа, Бурятии, Тывы и Карелии.Сейчас в России в ценовых зонах (это европейская часть, Урал и Сибирь) действует оптовый рынок электроэнергии и мощности. На нем в ходе торгов определяются цены для всех потребителей, кроме населения. Кроме того, есть так называемые неценовые зоны (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области), где в силу географических особенностей, а иногда еще и неразвитости электросетей, рынок не работает, поэтому вместо рыночных цен действуют тарифы.Помимо них, по решению правительства в девяти регионах (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия - Алания, Чечня, Бурятия, Тыва и Карелия), где рынок работает, для всех потребителей сейчас также устанавливаются тарифы, которые ниже рыночных цен.Документ уточняет сроки снижения доли покупки электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам, а также ее размеры в этих девяти регионах.Согласно действующему законодательству, до 1 января 2023 года эта доля должна составлять 100%, а в первой половине 2023 года снизиться до 90% и в дальнейшем уменьшаться каждые полгода на 10 процентных пунктов вплоть до 10% в первом полугодии 2027 года.Новый закон сохраняет для девяти регионов долю в 100% до 1 января 2025 года и предусматривает ее снижение на 2025 год до 90%, на 2026 год - до 75%, на 2027 год - до 60%, на 2028 год - до 45%, на 2029 год - до 30%, на 2030 год - до 15%. В связи с этим на три с половиной года (до 1 января 2031 года) продлеваются сроки заключения и действия договоров на поставку электроэнергии в этих объемах соответствующим потребителям.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
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экономика, северный кавказ, совет федерации рф, россия, урал
Экономика, Северный Кавказ, Совет Федерации РФ, Россия, Урал
13:59 16.11.2022
 
Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах

Совфед перенес на 2025 год начало либерализации энерготарифов в регионах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который переносит на 2025 год начало перехода к рыночному ценообразованию на электроэнергию на территориях Северного Кавказа, Бурятии, Тывы и Карелии.
Сейчас в России в ценовых зонах (это европейская часть, Урал и Сибирь) действует оптовый рынок электроэнергии и мощности. На нем в ходе торгов определяются цены для всех потребителей, кроме населения. Кроме того, есть так называемые неценовые зоны (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области), где в силу географических особенностей, а иногда еще и неразвитости электросетей, рынок не работает, поэтому вместо рыночных цен действуют тарифы.
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Помимо них, по решению правительства в девяти регионах (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия - Алания, Чечня, Бурятия, Тыва и Карелия), где рынок работает, для всех потребителей сейчас также устанавливаются тарифы, которые ниже рыночных цен.
Документ уточняет сроки снижения доли покупки электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам, а также ее размеры в этих девяти регионах.
Согласно действующему законодательству, до 1 января 2023 года эта доля должна составлять 100%, а в первой половине 2023 года снизиться до 90% и в дальнейшем уменьшаться каждые полгода на 10 процентных пунктов вплоть до 10% в первом полугодии 2027 года.
Новый закон сохраняет для девяти регионов долю в 100% до 1 января 2025 года и предусматривает ее снижение на 2025 год до 90%, на 2026 год - до 75%, на 2027 год - до 60%, на 2028 год - до 45%, на 2029 год - до 30%, на 2030 год - до 15%. В связи с этим на три с половиной года (до 1 января 2031 года) продлеваются сроки заключения и действия договоров на поставку электроэнергии в этих объемах соответствующим потребителям.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
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