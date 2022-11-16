https://ria.ru/20221116/energotarify-1831924069.html
Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах
Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах - РИА Новости, 16.11.2022
Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах
Сенаторы одобрили закон, который переносит на 2025 год начало перехода к рыночному ценообразованию на электроэнергию на территориях Северного Кавказа, Бурятии,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:59
2022-11-16T13:59
2022-11-16T13:59
экономика
северный кавказ
совет федерации рф
россия
урал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который переносит на 2025 год начало перехода к рыночному ценообразованию на электроэнергию на территориях Северного Кавказа, Бурятии, Тывы и Карелии.Сейчас в России в ценовых зонах (это европейская часть, Урал и Сибирь) действует оптовый рынок электроэнергии и мощности. На нем в ходе торгов определяются цены для всех потребителей, кроме населения. Кроме того, есть так называемые неценовые зоны (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области), где в силу географических особенностей, а иногда еще и неразвитости электросетей, рынок не работает, поэтому вместо рыночных цен действуют тарифы.Помимо них, по решению правительства в девяти регионах (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия - Алания, Чечня, Бурятия, Тыва и Карелия), где рынок работает, для всех потребителей сейчас также устанавливаются тарифы, которые ниже рыночных цен.Документ уточняет сроки снижения доли покупки электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам, а также ее размеры в этих девяти регионах.Согласно действующему законодательству, до 1 января 2023 года эта доля должна составлять 100%, а в первой половине 2023 года снизиться до 90% и в дальнейшем уменьшаться каждые полгода на 10 процентных пунктов вплоть до 10% в первом полугодии 2027 года.Новый закон сохраняет для девяти регионов долю в 100% до 1 января 2025 года и предусматривает ее снижение на 2025 год до 90%, на 2026 год - до 75%, на 2027 год - до 60%, на 2028 год - до 45%, на 2029 год - до 30%, на 2030 год - до 15%. В связи с этим на три с половиной года (до 1 января 2031 года) продлеваются сроки заключения и действия договоров на поставку электроэнергии в этих объемах соответствующим потребителям.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20221018/elektroenergiya-1824779973.html
https://realty.ria.ru/20220928/tarify-1820141322.html
северный кавказ
россия
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, северный кавказ, совет федерации рф, россия, урал
Экономика, Северный Кавказ, Совет Федерации РФ, Россия, Урал
Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах
Совфед перенес на 2025 год начало либерализации энерготарифов в регионах
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который переносит на 2025 год начало перехода к рыночному ценообразованию на электроэнергию на территориях Северного Кавказа, Бурятии, Тывы и Карелии.
Сейчас в России
в ценовых зонах (это европейская часть, Урал
и Сибирь) действует оптовый рынок электроэнергии и мощности. На нем в ходе торгов определяются цены для всех потребителей, кроме населения. Кроме того, есть так называемые неценовые зоны (Дальний Восток
, Коми, Архангельская
и Калининградская области
), где в силу географических особенностей, а иногда еще и неразвитости электросетей, рынок не работает, поэтому вместо рыночных цен действуют тарифы.
Помимо них, по решению правительства в девяти регионах (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия - Алания, Чечня, Бурятия, Тыва и Карелия), где рынок работает, для всех потребителей сейчас также устанавливаются тарифы, которые ниже рыночных цен.
Документ уточняет сроки снижения доли покупки электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам, а также ее размеры в этих девяти регионах.
Согласно действующему законодательству, до 1 января 2023 года эта доля должна составлять 100%, а в первой половине 2023 года снизиться до 90% и в дальнейшем уменьшаться каждые полгода на 10 процентных пунктов вплоть до 10% в первом полугодии 2027 года.
Новый закон сохраняет для девяти регионов долю в 100% до 1 января 2025 года и предусматривает ее снижение на 2025 год до 90%, на 2026 год - до 75%, на 2027 год - до 60%, на 2028 год - до 45%, на 2029 год - до 30%, на 2030 год - до 15%. В связи с этим на три с половиной года (до 1 января 2031 года) продлеваются сроки заключения и действия договоров на поставку электроэнергии в этих объемах соответствующим потребителям.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.