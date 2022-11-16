https://ria.ru/20221116/energotarify-1831924069.html

Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах

Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах - РИА Новости, 16.11.2022

Совфед перенес начало либерализации энерготарифов в регионах

Сенаторы одобрили закон, который переносит на 2025 год начало перехода к рыночному ценообразованию на электроэнергию на территориях Северного Кавказа, Бурятии,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:59

2022-11-16T13:59

2022-11-16T13:59

экономика

северный кавказ

совет федерации рф

россия

урал

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который переносит на 2025 год начало перехода к рыночному ценообразованию на электроэнергию на территориях Северного Кавказа, Бурятии, Тывы и Карелии.Сейчас в России в ценовых зонах (это европейская часть, Урал и Сибирь) действует оптовый рынок электроэнергии и мощности. На нем в ходе торгов определяются цены для всех потребителей, кроме населения. Кроме того, есть так называемые неценовые зоны (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области), где в силу географических особенностей, а иногда еще и неразвитости электросетей, рынок не работает, поэтому вместо рыночных цен действуют тарифы.Помимо них, по решению правительства в девяти регионах (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия - Алания, Чечня, Бурятия, Тыва и Карелия), где рынок работает, для всех потребителей сейчас также устанавливаются тарифы, которые ниже рыночных цен.Документ уточняет сроки снижения доли покупки электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам, а также ее размеры в этих девяти регионах.Согласно действующему законодательству, до 1 января 2023 года эта доля должна составлять 100%, а в первой половине 2023 года снизиться до 90% и в дальнейшем уменьшаться каждые полгода на 10 процентных пунктов вплоть до 10% в первом полугодии 2027 года.Новый закон сохраняет для девяти регионов долю в 100% до 1 января 2025 года и предусматривает ее снижение на 2025 год до 90%, на 2026 год - до 75%, на 2027 год - до 60%, на 2028 год - до 45%, на 2029 год - до 30%, на 2030 год - до 15%. В связи с этим на три с половиной года (до 1 января 2031 года) продлеваются сроки заключения и действия договоров на поставку электроэнергии в этих объемах соответствующим потребителям.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20221018/elektroenergiya-1824779973.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, северный кавказ, совет федерации рф, россия, урал