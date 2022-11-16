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Поляков разозлило заявление Дуды о падении ракеты - РИА Новости, 16.11.2022
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Поляков разозлило заявление Дуды о падении ракеты
Поляков разозлило заявление Дуды о падении ракеты - РИА Новости, 16.11.2022
Поляков разозлило заявление Дуды о падении ракеты
Читатели портала Interia пришли в ярость из-за высказывания президента Польши Анджея Дуды о причастности России к падению ракеты в деревне Пшеводув. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:28
2022-11-16T17:21
в мире
джо байден
йенс столтенберг
украина
россия
польша
нато
зрк с-300
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели портала Interia пришли в ярость из-за высказывания президента Польши Анджея Дуды о причастности России к падению ракеты в деревне Пшеводув.Глава государства, комментируя инцидент, признал, что ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины. По его словам, весьма вероятно, что речь идет об оружии советского производства. Он также подчеркнул, что Варшава не может представить подтверждения запуска этой ракеты российскими войсками и доказательств того, что это была преднамеренная атака на Польшу. При этом Дуда все же добавил, что "вина всецело лежит на стороне России".В комментариях к статье поляки осудили заявление политика."Лучше было бы молчать пану президенту с самого начала, чем открывать рот с таким посылом", — разозлился sumienie."Отлично. Украинцы пустили ракету, специально или нет — не имеет значения! И это вина России? Тогда, может, скажешь, что это вина Туска?" — пошутил Pol."Хватит ему давать белый порошок!" — съязвил Bredzi."Эти идиоты из правительства считают поляков за глупцов?" — возмутился Niko."И это президент. Стыдно", — написал V."Ну что за люди: ракету пустила Украина, но Россия виновата", — заключил oi233.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/raketa-1831935134.html
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в мире, джо байден, йенс столтенберг, украина, россия, польша, нато, зрк с-300, анджей дуда, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, Польша, НАТО, ЗРК С-300, Анджей Дуда, Инцидент с падением ракет в Польше
16:28 16.11.2022 (обновлено: 17:21 16.11.2022)
 
Поляков разозлило заявление Дуды о падении ракеты

Читателей Interia разозлило заявление Дуды об ответственности России за падение ракеты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели портала Interia пришли в ярость из-за высказывания президента Польши Анджея Дуды о причастности России к падению ракеты в деревне Пшеводув.
Глава государства, комментируя инцидент, признал, что ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины. По его словам, весьма вероятно, что речь идет об оружии советского производства. Он также подчеркнул, что Варшава не может представить подтверждения запуска этой ракеты российскими войсками и доказательств того, что это была преднамеренная атака на Польшу. При этом Дуда все же добавил, что "вина всецело лежит на стороне России".
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:28В мире
Анджей Дуда: упавшая ракета не была нацелена на Польшу
В комментариях к статье поляки осудили заявление политика.
"Лучше было бы молчать пану президенту с самого начала, чем открывать рот с таким посылом", — разозлился sumienie.
"Отлично. Украинцы пустили ракету, специально или нет — не имеет значения! И это вина России? Тогда, может, скажешь, что это вина Туска?" — пошутил Pol.
"Хватит ему давать белый порошок!" — съязвил Bredzi.
"Эти идиоты из правительства считают поляков за глупцов?" — возмутился Niko.
"И это президент. Стыдно", — написал V.
"Ну что за люди: ракету пустила Украина, но Россия виновата", — заключил oi233.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
03:17
Дуда считает единичным случаем попадание ракет на территорию Польши
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:00В мире
Генсек НАТО: данные свидетельствуют о прилете ракет ПВО Украины в Польшу
 
В миреДжо БайденЙенс СтолтенбергУкраинаРоссияПольшаНАТОЗРК С-300Анджей ДудаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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